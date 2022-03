Škola u Gornjoj Kustošiji u tako je lošem stanju da roditelji ne žele u nju slati djecu

Zbornica je u tako lošem stanju da se može smatrati napola urušenom. Fasada je na mjestima tako raspucala da se vidi i cigla, a prozori se u nekim prostorijama ne mogu ni otvoriti. Područnu školu u Gornjoj Kustošiji trenutačno pohađaju samo 34 učenika u četiri razreda, no razlog nije nedostatak djece, objašnjava ravnateljica Osnovne škole Kustošija Gordana Kajić. Ni približno.

Naslušali se obećanja

– Danas ondje ima stambenih zgrada kao i oko nas u Donjoj Kustošiji, gdje je matična škola. I djece ima, ali roditelji ih ne žele slati u tu staru školu jer je u toliko lošem stanju. Zaista pucamo po šavovima jer nam u matičnu školu dolaze učenici koji ne spadaju u naše upisno područje. Kustošija je narasla s 5000 stanovnika na 11 tisuća, ali područna škola nije pratila taj rast. Osim toga, nema mjesta ni za produženi boravak, već se on također provodi u matičnoj školi – kaže.

Još osamdesetih godina, dodaje ravnateljica, počelo se govoriti da je malu školu potrebno nadograditi, a nakon Domovinskog rata pojavile su se i prve inicijative za konkretne poteze. Ali objekt sagrađen još tridesetih godina prošlog stoljeća nastavio je propadati.

– Začudo, potresi koji su pogodili Zagreb nisu znatnije oštetili ni matičnu ni područnu školu. Ali posljednjih petnaest godina intenzivno urgiramo i ponavljamo da nam treba nova škola. Na svu sreću napokon su riješeni imovinskopravni odnosi koji su blokirali gradnju, ali rečeno nam je da moramo imati malo strpljenja – kaže Gordana Kajić.

Za projekt koji naselje gorljivo čega desetljećima borili su se i zastupnici u Gradskoj skupštini pa se u posljednjih osam godina to pitanje potezalo više puta.

– Imamo vrlo ambiciozne planove, pripremamo se za početak radova i očekujemo da će te pripreme biti završene tijekom 2015. Svjesni smo problema – odgovarao je prije osam godina tadašnji pročelnik Gradskog ureda Ivica Lovrić kada ga je zastupnik Ivan Tepeš upitao što je s tim projektom.

Da je već izdana lokacijska dozvola i da je samo pitanje trenutka kad će početi radovi, govorio je i pokojni gradonačelnik Milan Bandić nekoliko mjeseci kasnije, da bi onda krajem 2014. proturječio samom sebi rekavši HSLS-ovu Darku Klasiću da će biti ishođena tek krajem prosinca te godine. U svakom slučaju, do danas se ništa nije dogodilo.

– Ja sam sigurno tri zastupnička pitanja postavio o toj školi. Na projektnu dokumentaciju Bandić je potrošio 1,2 milijuna kuna. Čak je i neke bagere doveo. Svaki put bi prije izbora rekao da će biti uskoro, ali nikad ništa – kazao je Klasić, koji je bio skupštinski zastupnik u prethodna dva saziva.

No izgleda da bi nakon svih tih godina obećanja i čekanja stanovnici Gornje Kustošije konačno mogli dobiti novi objekt. Barem prema podacima iz Gradskoga ureda za obnovu, gradnju i prostorno uređenje jer najavljuju fs bi se do kraja ožujka trebala dobiti građevinska dozvola za početak radova. A u međuvremenu se, napominju, radilo na projektiranju novog objekta, ishođenju lokacijske dozvole koja je pravomoćna postala u svibnju 2019. te rješavanju imovinskopravnih odnosa s vlasnicima obližnjih nekretnina kako bi novoformirana čestica bila dovoljno prostrana za školu koja bi trebala biti puno veća od postojeće.

Prema planu, postojeća bi se zgrada trebala srušiti, a na njezinu mjestu izgradit će se objekt površine 5900 kvadrata koji će moći primiti 320 učenika u 16 odjeljenja za svih osam razreda. Nastava će se provoditi u dvije smjene, a izgradit će se i nova dvorana te vanjski sportski tereni.

Dozvola do kraja ožujka

– Planirani rok za ishođenje građevinske dozvole bio je kraj 2021. No zbog promjena u zakonskoj regulativi pri ishođenju elektroenergetske suglasnosti prolongiran je za kraj ožujka 2022. Nakon ishođenja dozvole, uslijedit će izrada izvedbenih projekata, a potom će biti pokrenuta javna nabava za odabir izvođača radova na gradnji škole – ističu u mjerodavnom gradskom uredu. Kad će ti radovi početi, nisu konkretizirali, no pogled u Program kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u 2022. otkriva da se ove godine u novu kustošijansku školu ulaže samo 250 tisuća kuna, i to za potrebe izrade dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole. •