Šesnaesto izdanje 'Ljetnih noći Teatra EXIT' sutra otvara monodrama 'Lijevo desno glumac'

Jedna od omiljenih zagrebačkih ljetnih kulturnih manifestacija, "Ljetne noći Teatra EXIT", ove se godine održava po šesnaesti put, od sutra do 3. kolovoza 2025. Glavnina programa odvija se na jedinstvenoj krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak, gdje publika u toplim ljetnim večerima može uživati u predstavama pod otvorenim nebom. Dio programa održava se i u klimatiziranom Studiju EXIT, dok je Teatar EXIT predviđen kao glavna zamjenska lokacija u slučaju kiše.

Ovogodišnje Ljetne noći donose bogat i raznolik program – tijekom nešto više od mjesec dana bit će prikazano 27 naslova u ukupno 34 izvedbe, uključujući četiri gostujuće predstave, tri koncerta u suradnji s Centrom kulture Ribnjak te jedan sasvim novi naslov u produkciji Teatra EXIT.

Festival otvara legendarna monodrama "Lijevo desno glumac" u režiji i izvedbi Zijaha Sokolovića. Već sljedeće večeri na programu je najnovija predstava Teatra EXIT, "Vrata do", koja od svoje premijere u travnju ne prestaje oduševljavati publiku. Publiku ove godine očekuje i još jedna premijera – "Malo blago", prema tekstu nagrađivane irske dramaturginje Elaine Murphy. Riječ je o dirljivoj i duhovitoj priči o tri žene, baki, majki i kćeri, koje bez muške figure u obitelji traže način kako se nositi s izazovima svakodnevice. Režiju potpisuje Lea Anastazija Fleger, a u glavnim ulogama nastupaju Mirela Brekalo, Jelena Miholjević i Anja Jogunica.

Uz novu produkciju, publika će moći uživati u poznatim EXIT-ovim hitovima kao što su "Kako misliš mene nema?!", "Početak", "Münchhausen", "Armagedonci", "Cabaret – koncert za žlice i gitaru", "Realisti", "Susjed", "Važnije polovice", "SHAKEspeare na EXit" i brojne druge.

U gostujućem programu sudjeluju Kazalište Planet Art s predstavom "Ljubavna pisma", FAKin Teatar sa "Španjolskim komadom", BEO ART Produkcija iz Beograda s predstavom "Lutka sa kreveta broj #21", kao i Matilda Fatur s multimedijskim autorskim projektom "Where is the Beat?", nastalim u koprodukciji s Accademia Teatro Dimitri iz Švicarske. Studio EXIT ugostit će 25. srpnja i predstavu "Pozdravi Pozdravima", nastalu po motivima drame Eugenea Ionesca i kazališne radionice "Pozdravi", u koprodukciji s Teatrom &TD.

Ljetne noći i ove godine nude i glazbeni program, koji se održava u suradnji s Centrom kulture Ribnjak. Prvi tjedan festivala zaključuje koncert Ars Nova Napoli, koji donosi glazbu juga Italije i otvara koncertni ciklus "Iza ugla – uho svijeta", realiziran u suradnji Centra kulture Ribnjak i udruge Izvorišta. U nedjelju, 13. srpnja, publiku očekuje vesela večer uz Mariachi Los Caballeros, u sklopu programa Neozbiljni u parku – uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. Glazbeni dio festivala kulminira 3. kolovoza kada po prvi put u Hrvatskoj nastupa meksička cumbia senzacija Son Rompe Pera, koja će zatvoriti ovogodišnje Ljetne noći u velikom, plesnom ritmu. Sve predstave počinju u 21 sat, osim koncerta Mariachi Los Caballerosa koji započinje u 20 sati.