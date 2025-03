SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Velike Gorice predstavila zamjenicu iz redova Možemo!

Na današnjem predstavljanju u Parku Plemenite opčine turopoljske, kandidatkinja za gradonačelnicu Velike Gorice Ivana Mlinar (SDP) predstavila je Ivanu Novković, članicu lokalne grupe Možemo!, kao svoju kandidatkinju za zamjenicu gradonačelnice. Riječ je o suradnji dviju stranaka koje su ujedinjene oko vizije pravednijeg, transparentnijeg i uključivijeg upravljanja Velikom Goricom. Uz Ivanu Mlinar i Ivanu Novković, na konferenciji za medije sudjelovali su i saborska zastupnica i koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnik i kandidat za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović.

Ivana Mlinar u svom je obraćanju istaknula ključne poruke svoje kampanje, naglašavajući kako političke funkcije ne bi smjele biti prostor za osobnu korist, već isključivo za služenje javnom interesu: "Velika Gorica treba ljude koji će donijeti stvarne promjene na političku scenu našeg grada i mijenjati lice goričke politike, koji će se usuditi reći 'ne' lošim praksama, koji neće imati privatne interese isprepletene s gradskim proračunom i koji će vjerovati da su stručnost i radna etika ispred pripadnosti bilo kojoj stranci. Ljudi u ovom gradu umorni su od fiktivnih natječaja, od situacija gdje već unaprijed znaju da nemaju šanse ako nisu ničiji brat, sestra ili šogor. Umorni su i od cijena stanova koje ih tjeraju da napuste grad, jer si ne mogu priuštiti ostati. Ako želimo grad u kojem će mladi moći ostati, u kojem se ne živi u strahu i u kojem nitko nije privilegiran zato što poznaje prave ljude, moramo promijeniti način kako se radi politika – i zato sam zahvalna što s Ivanom Novković imam partnericu koja dijeli iste vrijednosti."

Ivana Novković, prvostupnica psihologije i politička debitantkinja, kazala je kako je svoju kandidaturu prihvatila s osjećajem odgovornosti prema zajednici i potrebom da se stvari mijenjaju iznutra: „Velika Gorica je predivan grad s beskonačnim potencijalom koji, unatoč tome što je šesti najmnogoljudniji grad u Hrvatskoj, svoj puni potencijal još uvijek ne ostvaruje. U svom ću se radu, kao desna ruka budućoj gradonačelnici i dragoj imenjakinji Ivani Mlinar, fokusirati na to da se naš grad razvija na održiv i ekološki osviješten način – da naši sugrađani iz okolnih mjesta više ne moraju gledati kako se njihovi kvartovi pretvaraju u žrtve ilegalnog odlaganja otpada i deforestacije. Istovremeno, važno nam je da svaki građanin, bez obzira na dob, ima pristup ključnim resursima – zdravstvenoj skrbi, priuštivom stanovanju, ali i kulturnim sadržajima. Grad mora biti aktivan partner u povezivanju ljudi, podržavanju zajedništva i osiguravanju dostojanstvenog života za sve nas koji ovdje živimo.“

Sandra Benčić, saborska zastupnica i koordinatorica platforme Možemo!, istaknula je: "Politika koju zagovaramo mora biti politika stvarnog života – ona koja se bavi svakodnevicom. To znači da su zdravstvena skrb, poput pristupa ginekologu, kvalitetno i dostupno obrazovanje, javni prijevoz i stanovanje dostupni svima. To su stvari koje određuju naš dan – od jutarnjeg ustajanja do večeri. Vjerujem da će Ivana Novković uz bok Ivani Mlinar donijeti upravo takvu politiku u Veliku Goricu – politiku koja stavlja ljude u središte. Ulaganja u infrastrukturu su važna, ali bez ulaganja u ljude nećemo imati ni društvo ni ekonomiju kakvu želimo. Već smo izgubili više od 200.000 ljudi – to si više ne možemo priuštiti. Zato nam trebaju političarke koje znaju što znači živjeti svakodnevicu – jer kad žene vode, politike postaju konkretnije, pravednije i bliže ljudima."

Saborski zastupnik i kandidat za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović također je podržao kandidatkinju i istaknuo nužnost temeljite promjene u pristupu brizi za građane, podjednako prema mladima i starijima: "Gradovi naše županije još uvijek nemaju kapacitete za skrb o starijim osobama. Teško sami nose taj teret, a istovremeno se suočavamo s realnošću da mirovine ne prate troškove smještaja, pa domovi postaju luksuz. Podržavam gradnju doma za starije u Velikoj Gorici, posebno jer je to najveći grad u županiji i logično središte takvih inicijativa. No tražimo više – da Županija aktivno sufinancira smještaj za korisnike slabijeg imovinskog stanja, da sustavno potiče gradove i općine na gradnju i razvoj takvih ustanova, i da skrb bude dostupna svima. Skrb za starije ne smije biti povlastica, već temeljno pravo. A jednako tako, naša politika mora pokazati brigu i za mlade, i za roditelje, i za radnike. Ovo je borba za dostojanstven život – u cijeloj županiji, počevši od Velike Gorice."