Savskom i Maksimirskom noću busevi umjesto tramvaja, a za Sljeme pojačan vozni red

Idućih će se dana uvesti manje izmjene u trase nekih ZET-ovih linija autobusa i tramvaja, što zbog radova na tramvajskim tračnicama, što zbog Snježne kraljice.

Tako će, dok traje sanacija kolosijeka, Savskom cestom u noći od ponedjeljka do ranih jutarnjih sati 12. siječnja, umjesto tramvajske linije broj 32 voziti autobus, dok će na Maksimirskoj cesti u noći sa srijede do jutarnjeg izlaska vozila 11. siječnja također autobus preuzeti ulogu tramvaja broj 34. Za vrijeme Svjetskog skijaškog kupa Snow Queen Trophy, koji se za vikend održava na Sljemenu, autobusna će linija 233, koja vozi od Mihaljevca do Markuševca, izmijeniti svoj raspored polazaka.

Danas će od Mihaljevca, od 5.20 sati, voziti svakih 30 minuta, a isto vrijedi i za polaske od Markuševca, od kojih je prvi u pet sati. Sutra pak voze rjeđe, u oba smjera s polaskom svakih sat vremena. Od Mihaljevca prvi bus kreće u 5.45, a od Markuševca u 5.35 sati.