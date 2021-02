Rupa na trgu stoji već tjednima, pa su se stanovnici počeli "igrati": Jesmo li dobili novi bazen?

Izvadit će kupaće kostime, luftiće i ležaljke, pripremiti kremu za sunčanje, sendviče i hladna pića, a dane će provoditi u bućkanju i uživanju u svom novom kvartovskom bazenu. Šale se tako među sobom stanovnici Savskoga Gaja dok s prozora gledaju na trakom oblijepljenu rupu na Nehruovu trgu, duboku oko 30 centimetara, koja pokraj dječjeg igrališta zjapi već tjednima. Jer, domeću, dvije su moguće opcije zašto je ondje: ili je Novi Zagreb konačno dobio još jedno kupalište ili je netko odlučio usred napola dovršenog posla otići na gablec i ondje se zadržati gotovo mjesec dana.

Ali lijepo su počistili

Još početkom veljače, naime, počelo se s uređenjem trga, no već nakon nekoliko dana radovi su stali, a radnici, na veliko čuđenje stanovnika, netragom nestali.

– Lijepo su iskopali, počistili, posuli iskopanu rupu šljunkom, a onda su otišli. Tko zna što je posrijedi, možda su ostali bez materijala za gradnju, a možda nemaju penez za nastaviti radove – zbunjeno prepričava Krešimir Smokrović, stanovnik kvarta. Vrijeme je prolazilo, govore i drugi, a ništa se i dalje nije napravilo pa pa su neki postali i frustrirani.

– Započete radove trebalo bi i dovršiti, to je neodgovorno i nije nam drago ovu rupu gledati svaki dan – iskreni su supružnici Zdenka i Jure Rebrović. No većina stanovnika ipak je odlučila okrenuti stvar na šalu pa su tako nastale priče o novom kvartovskom bazenu, pa i kafiću, a Damir Grund, jedan od stanovnika, na Facebook grupi “Savski gaj naj, naj, Trokut mali raj” objavio je i fotomontažu novog “bazena” u kompletu s djevojkama u kupaćim kostimima i šarenim luftićem.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 23.02.2021, Zagreb - Radovi na uredjenju Nehruovog trga u Savskom gaju stoje vec tjednima Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Krivi su minusi, nastavlja se

– Postalo je to već smiješno. Gledali smo radnike kako dva-tri dana sjede na trgu, pa nešto malo rade, i onda su nestali. To su stvari koje se mogu obaviti u jednom danu i ne znam zašto sad sve stoji. Pokušao sam malo humorom dignuti situaciju, možda ukazati na problem da se brže riješi – objašnjava Grund pozadinu iza fotografije koja je postala hit u kvartovskoj grupi. I, dakako, izazvala reakciju samog predsjednika Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb zapad Jadranka Baturića.

A on odvraća da stanovnici Savskog Gaja mogu kupaće kostime, ležaljke i luftiće slobodno ostaviti u ormarima jer će se “bazen” već za koji dan preobraziti u spravu za dječje igralište. Razlog zbog kojega su pak radovi stajali sve ovo vrijeme nisu bili ni nedostatak novca ni lijenost djelatnika, već niske temperature.

– Stanovnici zgrada oko Nehruova trga sami su tražili da im se postavi nekakva sprava za igranje ili vježbanje. Početkom mjeseca obavili su se pripremni radovi, a onda su došli hladni dani. Prije tjedan dana temperatura je bila minus devet. Na tim se temperaturama ne može raditi, no sad je zatoplilo pa će se posao nastavlja. Evo, jutros su došli radnici i nastavili s radovima - rekao nam je jutros predsjenik četvrti Baturić.

I tu bi cijeloj priči vjerojatno bio kraj da stanovnici ovog novozagrebačkog kvarta nisu ukazali na to da nije Nehruov trg jedina lokacija na kojoj su radovi započeli, a onda sve naprasno ostavljeni napola dovršeni. Sredinom prosinca, naime, počelo se raditi i na asfaltiranju stotinjak metara udaljenog Naserova trga. I ondje su, kažu stanovnici Savskoga Gaja, tada radnici počeli kopati, nešto su i asfaltirali, no potom su, negdje početkom godine, nestali i više nisu bili viđeni. No Baturić objašnjava da je u ovom slučaju bila riječ tek o pripremnim radovima te da bi druga faza, samo asfaltiranje trga, također uskoro trebala početi.

– Prošle godine u prosincu počeli su pripremni radovi, a onda je glavni izvođač dobio koronavirus pa je sve stajalo do kraja siječnja. Tada se vratio i završio taj dio posla, a sad se čeka na realizaciju druge faze. Znači, ništa nije ostavljeno da stoji – napominje šef četvrti Novi Zagreb zapad.