Romi iz Vukomerca: Nismo svi isti! Zbog jedne obitelji ne treba stradati cijela romska nacija

Romi iz Vukomerca ogorčeni su zbog situacije koja se događa u tom zagrebačkom naselju.

Ondje se prije dva dana pred kućom obitelji Zahirović odvila filmska pucnjava u kojoj, srećom, nitko nije stradao. Pred kuću u Porečkoj ulici došli su članovi obitelji Osmanović koji su počeli pucati prema kući preminulog Šerifa Zahirovića nakon čega je prema njima iz kuće otvorena vatra.

Romi iz Vukomerca osuđuju takve postupke, no apeliraju na policiju i romske institucije da ih se zaštiti.

– Razumijem ljude da su revoltirani, nikome nije stalo ni drago da se tamo puca, ali ne opravdavam da nas vrijeđaju, da govore da nas treba u logor. Nismo mi svi Romi isti, niti smo lopovi, niti se bavimo ovim ili onime, nezadovoljni smo što se svi Romi stavljaju u jedan koš. Mi smo se ovdje rodili, nemamo ni s kim problema. Nikome nije drago što su pucali tamo gdje je škola, ali da opravdavam da oni tamo viču da nas je Pavelić trebao sve ubiti, to neću. Zbog jedne obitelji ne treba stradati jedna cijela kompletna romska nacija – rekao nam je jedan Rom iz Vukomerca (podaci poznati redakciji).

Pitaju se zašto se prosvjeduje samo pred kućom Zahirovića.

– Tu se rade svakakvi klanovi, nitko nije otišao kod Osmanovića na adresu petsto metara dalje, a oni su prvi pucali – rekao je i dodao:

– Rom sam, nisam niti lopov, niti prevarant, djecu sam školovao, radim, nisam na socijali, 40 godina sam u braku, sa svima sam si dobar i onda mi se ovo događa. Toliko nas vrijeđaju da to više ne možemo trpjeti. Policija treba reagirati na to, to je zakonski zabranjeno.

Pozvali su i Veljka Kajtazi da ih zaštiti kao i ostale romske institucije.

