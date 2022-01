Ratne '91. došao je na fakultet u Zagreb, a danas ga zna cijeli kvart. '30 godina konobar sam u istom pubu'

Jedan od najupornijih biciklista u zapadnom dijelu Zagreba je Josip Biondić kojega ćete sresti u bilo koje doba dana na bikeu: u praskozorje, za vrijeme gluhog ručka ili predvečer kad se ide u kino. Ali najčešće u dubokoj pospanoj noći kada se vraća s posla. Josip, Joža, Joka, a najčešće Jozo, konobar je cijeli svoj život, sada već punih 30 godina radi s tacnom, i to u jednom jedinom pubu: The Red Apple u Prečkom, popularnoj Jabuci. Vrijedni i vjerni Jozo miljenik je svih posjetitelja jer je vječno nasmijan, spretan, čita misli, a osim toga zna pomoći onima koji malo dublje zavire u čašicu. Kako? Pa odveze ih kući njihovim automobilom, tim se istim autom vrati do puba, a gazdu sutra, kada razbistri glavu, ključevi čekaju na šanku.