Raskošne okuse i vruće ritmove donosi Fiesta Latina: Tražene su arepe, nudi se i tres leches, a možete zaplesati salsu

Hrskava izvana, a mekana iznutra, popularna je pogačica koja se u Venezueli jede svakodnevno. Radi se od posebnog kukuruznog brašna, peče se na ploči ili roštilju i zatim puni raznim nadjevima, od mesa i graha do avokada i sira. A na prvoj Fiesti Latini, koja je ovih dana preuzela Strossmayerov trg, upravo su arepe među najtraženijim zalogajima. U kućici Arepera Maracay nude verziju pabellón, s junetinom, crnim grahom i bananom za 9,60 eura, pelua s istim mesom i cheddar sirom stoji 8,90, u varijanti reina pepiada s piletinom i avokadom uživat ćete za 8,60, a u veganskim inačicama za nešto manje od devet. Ondje možete kušati i tostonese, dvostruko pržene plantane banane koje su popularne u karipskoj kuhinji, posebice na Kubi i u Dominikanskoj Republici, a u kombinaciji s junetinom i avokadom ili samo sa sirom stoje oko šest eura.

Tri verzije tacosa poslužuju u kućici Tres Tacos by Mario Mihelj. Ona najjeftinija, Tex Mex Chicken, čija je cijena 10 eura, dolazi s mariniranom piletinom posluženom uz svježi pico de gallo i hrskavu salatu, a pulled pork, za koji trebate izdvojiti euro više, bogatija je kombinacija sporo kuhane svinjetine i slatko-pikantnog umaka s prženim lukom i preljevom od sira. Najskuplja i najekstravagantnija opcija je Crispy Shrimp za 12 eura, u kojem se pohani škampi spajaju s kremom od avokada, svježom salatom i pikantnim umakom na bazi čilija.

Da čokolada i tacosi idu zajedno, dokazuje chef Ivan Temšić u kućici Noel. Tacosi od piletine u tradicionalnom meksičkom moleu s kremom od avokada nude se za 10,50 eura, izdašni chicharronesi, jelo od pržene svinjetine poslužene s guacamoleom, stoje 12, a porcija nachosa s bogatim raguom od paprike i kremom od sira je 9,50. Za empanade, peciva punjena sočnim purećim raguom, uz dodatak kiselog vrhnja, izdvojit ćete 11, a za kukuruzna rebarca, pečene klipove prelivene ranch umakom i posute tvrdim kravljim sirom, osam eura. Ručno rađene domaće kukuruzne tortilje možete pronaći u Taquería Cato. Jedan od hitova je Chicken Tinga, taco punjen pilećim zabatkom, salsom od kikirikija i chipotlea, guacamoleom i hrskavim kukuruzom, koji se prodaje za 11,50 eura. Za ljubitelje jačih okusa tu je birria, junetina satima kuhana u začinima, poslužena s aromatičnim consomméom, a cijena joj je 12 eura. Vegetarijanci pak biraju calabazu, kombinaciju karamelizirane tikve, paprike, lješnjaka, kozjeg sira i cikle, također za 10,50 eura, a specijalitet je i elote, grilani kukuruz preliven spicy majonezom, posut fetom i začinom tajin, koji se nudi za četiri eura i miriše na ulične štandove Ciudad de Mexic​a.

Na meniju Nachurrosa su obilni burritosi, punjeni piletinom, svinjetinom ili junetinom, a stoje devet eura. Ista je cijena loaded nachosa, hrskavog kukuruznog trokuta prelivenog sirom, salsom i guacamoleom, a za šest, odnosno sedam eura nude i churrose posute šećerom i cimetom ili pak prelivene čokoladom ili karamelom. Po slastice možete i u susjednu kućicu Gdje je Jura. Mladi pastry chef Juraj Klepić za prvu je Fiestu Latinu pripremio tres leches, biskvit natopljen trima vrstama mlijeka, kravljim, kokosovim i kondenziranim, u kombinaciji s kremom od vanilije, slanom karamelom i kokosom, a cijena je 7,50 eura. I on nudi churrose, među kojima je i verzija s preljevom od pistacije za 7,50 eura, a Mojito Snow Ice, ledena kombinacija limete i mente, stoji 5,50.

Jednako raskošna kao i gastronomska je ponuda koktela. ArtofBar Filipa Lipnika predstavlja signature verzije inspirirane Latinskom Amerikom, a GingleBells više od 20 klasika i autorskih koktela, uz nova iznenađenja s naglaskom na Margarite. Bogat je izbor i u Mojito baru, a svakako treba svratiti i do kućice Exotic King, u koju je Ivan Šulog donio papaje, marakuje, pitahaje, lucumu... uzgojene na plantažama u Bistri. Fiesta traje do nedjelje, a možete sudjelovati i na raznim radionicama. Mihelj će večeras u 19 sati, primjerice, održati radionicu pripreme tacosa i guacamolea, a kraljevi roštilja iz BBQ Hot Yarda, predvođeni Davorom Šuškovićem, sutra imaju masterclass na kojem će podučavati kako se rade brazilski picanha steak ili argentinske choripan dimljene kobasice. Dan kasnije miksolog Lipnik polaznike će učiti spravljati koktele Paloma i Daiquiri te ih testirati na zabavnom blind natjecanju. Za vrhunsku atmosferu svake se večeri brinu DJ-i, među kojima su Kanca, Bondža, Collins, Bukljaš i Mataya, a radionice salse, bachate i tanga pretvaraju Strossmayerov trg u plesni podij na otvorenome.