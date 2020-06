Provjerite gdje se vozi obilazno: Radi se na Branimirovoj, Samoborskoj...

Došlo je ljeto, a s njime i pretvaranje gradskih ulica u veliko gradilište. Dolazi stoga do izmjena u prometu, i to već sutra, kad će za promet biti zatvorena Samoborska cesta. kod kućnog broje 310, i to od sutra ujutro do nedjelje u 20 sati. Obilazak će biti preko Kovinske i Ulice Velimira Škorpika.

Radi se i u ulici Črnomerec, i to od nedjelje, i to na kanalizacijskom priključku kod kućnog broja 20, pa će zato ulica kod tog broja biti zatvorena od nedjelje ujutro 08,00 sati do ponedjeljka u ranim jutarnjim satima. Obilazak će, poručuju iz Grada, biti preko Krčelićeve, Sv. Duha, Bijenika i Mikulića, te obratno. A zbog radova izvedbe priključka odvodnje Bolnička cesta kod kućnog broja 36 u subotu od 08,00 do 16,00 sati također će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme bit će: Bolnička cesta - Majke Terezije - Al. Bologne - Gospodska - Bolnička cesta i obratno.

Radi se i po nekim od važnijih prometnica, poput Branimirove ceste. Zbog izvođenja radova izgradnje prometne trake za desno skretanje, naime, na toj će ulici kod raskrižja sa Ulicom Retkovec III. biti zauzet dio kolnika na dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu u vremenskom razdoblju. Nova će regulacija početi u ponedjeljak u 8 ujutro, a trajat će sve do 10. kolovoza u večernjim satima.

A zbog radova na žičari, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme), u ponedjeljak i utorak 30. 06. 2020. godine bit će zatvorena za sav promet od 9 ujutro do 22 sati. Obilazak će biti preko Bistre i Stubičkih toplica.