Proučite da ne biste promašili stanicu: Desetak ZET-ovih autobusnih linija danas privremeno mijenja trase

Međunarodna biciklistička utrka CRO Race danas prolazi Zagrebom pa se od 8 do 17 sati, primjenjuje posebna regulacija prometa od raskrižja Ulice grada Vukovara i Ulice Hrvatske bratske zajednice preko Mosta slobode do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik, u oba smjera.

Autobusna linija 109 će od 13.30 do 17 sati prometovati u smjeru Črnomerca izmijenjenom trasom:

Dugave - redovno do Ulice SR Njemačke - Islandska ulica - Avenija Većeslava Holjevca - Avenija Dubrovnik te dalje redovnom trasom do Črnomerca. Privremeno se neće koristiti obostrana stajališta Središće i Sopot, kao ni stajalište Islandska u smjeru sjevera, ali će se koristiti stajališta Islandska i Građevinska škola u smjeru Črnomerca.

Autobusna linija 218 od 8 do 13.30 sati prometovat će u smjeru Borovja trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - Ulica Kruge - i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 do 17 sati linija 218 prometovat će trasom:

Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - Ulica Kruge - BOROVJE - Ulice Kruge - Slavonska avenija - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Glavni kolodvor

Do dolaska na redovnu trasu autobus linije 218 neće koristiti usputna stajališta. Privremeno se od 8 do 17 sati neće koristiti stajalište Lisinski u smjeru juga. Od 13.30 sati dodatno se neće koristiti obostrana stajališta N.S. knjižnica, Kruge na Slavonskoj aveniji u smjeru zapada i Lisinski u smjeru sjevera, ali će se privremeno koristiti stajalište Kruge na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka.



Autobusne linije 220 i 219/229 od 8 do 13.30 sati prometovat će u smjeru Dugava. odnosno Male Mlake trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - Avenija Većeslava Holjevca - i dalje redovnim trasama.

Od 13.30 do 17 sati linije 219/229 i 220 prometovat će trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Ulica SR Njemačke - DUGAVE/MALA MLAKA - Ulica SR Njemačke - Avenija Dubrovnik - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Glavni kolodvor.

Do dolaska na redovnu trasu autobusi linija 220 i 229 neće koristiti usputna stajališta. Privremeno se od 8 do 17 sati neće koristiti stajalište Lisinski u smjeru juga. Od 13.30 sati dodatno se neće koristiti obostrana stajališta N.S. knjižnica, Bundek i stajališta Lisinski, Muzej suvremene umjetnosti, Sopot i Središće u smjeru sjevera, ali će se privremeno koristiti stajalište Središće na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.



Autobusne linije 221 i 241 od 8 do 13.30 sati prometovat će u smjeru Travnog / Velikog Polja trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - Avenija Većeslava Holjevca - Islandska ulica - i dalje redovnim trasama.

Do dolaska na redovnu trasu autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima. Od 13.30 do 17 sati linije 221 i 241 prometovat će trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca – Islandska – TRAVNO / VELIKO POLJE – Islandska/SR Njemačke - Avenija Dubrovnik - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Glavni kolodvor

Linija 221 na izmijenjenom dijelu trase koristiti će samo stajalište Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka, a linija 241 stajališta Islandska u Ulici SR Njemačke i Središće na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Privremeno se od 8 do 17 sati neće koristiti stajalište Lisinski u smjeru juga. Od 13.30 sati dodatno se neće koristiti obostrana stajališta N.S. knjižnica, Bundek i stajališta Lisinski, Muzej suvremene umjetnosti u smjeru sjevera.



Autobusna linija 234 od 8 do 13.30 sati prometovat će u smjeru Laništa trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - Avenija Većeslava Holjevca - i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 do 17 sati linija 234 prometovat će trasom:

Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Jadranski most - Remetinečka cesta – LANIŠTE - Remetinečka cesta - Avenija Dubrovnik - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Glavni kolodvor

Do dolaska na redovnu trasu autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima. Privremeno se od 8 do 17 sati neće koristiti stajalište Lisinski u smjeru juga, a od 13.30 sati dodatno se neće koristiti obostrana stajališta N.S. knjižnica, Bundek, Sportski centar, Cimermanova, te stajališta Žarka Dolinara, Trnsko i Savski Gaj u smjeru zapada, i stajališta Velesajam i Lisinski u smjeru sjevera. Privremeno će se koristiti isključivo stajalište Trnsko i Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Autobusne linije 242 i 268 od 8 do 13.30 sati prometovat će u smjeru Podbrežja, odnosno Velike Gorice trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - Avenija Većeslava Holjevca - Islandska ulica - Ulica SR Njemačke - i dalje trasama prema obavijesti zbog radova na dijelu Avenije Većeslava Holjevca. Do dolaska na redovnu trasu autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima.

Od 13.30 do 17 sati linije 234 i 268 će prometovati trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca - Islandska ulica – Ulica SR Njemačke – PODBREŽJE / VELIKA GORICA - Ulica Savezne Republike Njemačke - Avenija Dubrovnik - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Glavni kolodvor

Na izmijenjenom dijelu trase koristiti će samo stajalište Islandska u Ulici SR Njemačke i Središće na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka, dok će od 8 do 17 sati biti ukinuto stajalište Lisinski u smjeru juga. Od 13.30 sati dodatno se neće moći koristiti obostrana stajališta N.S. knjižnica i Bundek, stajališta Građevinska škola, Lisinski i Muzej suvremene umjetnosti u smjeru sjevera, te stajališta koja su izvan funkcije zbog radova na Aveniji Većeslava Holjevca.



Autobusna linija 281 od 8 do 13.30 sati prometovat će u smjeru Novog Jelkovca trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 do 17 sati linija 281 prometovat će trasom:

Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Slavonska avenija - NOVI JELKOVEC - Slavonska avenija - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Glavni kolodvor

Do dolaska na redovnu trasu autobus linije 281 neće koristiti usputna stajališta. Od 8 do 17 sati bit će ukinuto stajalište Lisinski u smjeru juga, a od 13.30 sati dodatno se neće moći koristiti stajališta N.S. knjižnica, te stajalište Kruge na Slavonskoj aveniji u smjeru zapada i Lisinski u smjeru sjevera.

Autobusna linija 607 od 13.30 do 17 prometovat će skraćeno, do Trnskog, a pritom neće koristiti autobusno stajalište Trnsko u smjeru istoka, dok se na stajalištu Trnsko u smjeru Savskog mosta neće zadržavati.

