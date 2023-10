Prošlo je godinu dana od obećanja o plavim tramvajima, hoće li biti skinute reklame sa ZET-ovih vozila?

Omekšivače, televizore, trgovačke lance, mobitele i brojne druge artikle od nove 2024. godine više nećete moći vidjeti na zagrebačkim ulicama, barem ne na vozilima javnog gradskog prijevoza. Do tada u ZET-u planiraju ukloniti sve reklame na autobusima i tramvajima i voznom parku vratiti isključivo plavu boju.

To obećanje, čuli smo doduše, prije točno godinu dana kada je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio raskid ugovora s tvrtkom Info Media Group d.o.o. koja je postavljala reklame na 150 ZET-ovih vozila. No, do Nove godine, a samim time i roka za obećanje gradonačelnika ostalo je svega dva mjeseca, a na gradskim ulicama i dalje je podosta "šarenih" tramvaja i autobusa pa smo u gradskom prijevozniku odlučili provjeriti ide li sve po planu.

– ZET u voznom parku ima 476 autobusa i 263 tramvaja, a oslikano je još 54 tramvaja i 13 autobusa – ističu u gradskom prijevozniku i nastavljaju kako je ugovor Info Media Groupom raskinut te da sa ZET-om više ne surađuju.

No, podsjetimo u veljači je direktor tvrtke Željko Banjac u razgovoru za Večernji list istaknuo kako je s dijelom oglašivača sklopljen ugovor do 2026. godine te da će zbog raskida ugovora nastati veliki troškovi, a usto kako će ZET izgubiti oko dva milijuna eura profita od oglasa. Direktor Info Medije tada je najavio i tužbu, a to se u međuvremenu i dogodilo, potvrdio je neki dan Tomašević na redovnoj konferenciji.

– Reklame će se maknuti do kraja godine sa svih tramvaja. Poduzeće je pokrenulo tužbu, no smatramo da tu stojimo dobro i ne odustajemo do plavih tramvaja nakon Nove godine. Postepeno ih skidamo – poručio je. Na pitanje kada ističe ugovor za posljednju reklamu i kada će flota biti plave boje u cijelosti, isti odgovor dobili smo i iz ZET-a.

I dok veći broj građana u anketama na portalima i društvenim mrežama podržava uklanjanje reklama s tramvaja i autobusa, ostaje otvoreno pitanje, je li to bio financijski najisplativiji potez. Naime, ZET je samo u prvom polugodištu 2023. financijsko izvješće zaključio s gubitkom od oko dva milijuna eura. Usto, poduzeće za javni prijevoz godinama se obilno sufinancira iz proračuna. Priznao je to i sam gradonačelnik kazavši kako ZET od subvencija dobiva oko milijardu kuna, odnosno 130 milijuna eura godišnje.

– Reklame su vizualno zagađenje grada i nećemo grad prevtarati u šoping-centar na otvorenom – prisnažio je prije godinu dana svoju odluku tim argumentima Tomašević.

No, oglašavanje na vozilama gradskog prijevoza praksa je desetina gradova u svijetu, Europi pa i Hrvatskoj, a u situaciji gdje je ZET u gubitku nameće se pitanje, može li gradski prijevoznik sam namaknuti neki cent od komercijalne djelatnosti, odnosno oglašavanja. Podsjetimo, ranijih godina bilo je moguće zakupiti oglasni prostor na dijelu vanjske površine i unutarnjim površinama tramavaja i autobusa, doduše veličina reklame bila je ograničena baš kao i broj vozila na kojima se moglo reklamirati.

U ponudi su bili samo stari tramvaji i autobusi. Sada pak na ZET-ovoj web stranici ne pronalazimo mogućnost oglašavanja. U rubrici "Prodaja" u ponudi je samo najam tramvaja za izvanredne vožnje, a od oglašavanje je moguće samo putem privjesnica, odnosno papirnatih letaka koji se postavljaju na ukohvate.

– ZET nema u ponudi oglašavanje na vanjskim površinama vozila sukladno odluci nadležnih gradskih tijela – potvrdili su nam iz gradskog prijevoznika koji dakle na taj način nije zaradio niti centa, a čini se i ne planira.

