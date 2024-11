Promjena u jednoj ZET-ovoj liniji: Zbog radova na sanaciji kolnika ovaj bus mijenja trasu

Autobusi linije 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje) će od sutra u 8 sati do završetka sanacije kolnika u Ulici Vladimira Ruždjaka, na dijelu od Lastovske do Ulice Zinke Kunc, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera, javlja ZET. Izmijenjena trasa: Glavni kolodvor redovnom trasom do raskrižja Lastovske ulice i Ulice Vladimira Ruždjaka - (ravno) Lastovska ulica - Ulica Prisavlje - (lijevo) Miševečka ulica - u nastavku redovnom trasom prema Borovju.