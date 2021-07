Problemi ulice u Dubravi s vodovodom: 'Cijevi nam pucaju svaki dan, samo evo u petak nisu'

Danas je srijeda, a cijev je puca svaki dan još od prošlog četvrtka. U redu, u petak nije, a nije ni od jutra, ali tko zna što se do kraja dana može dogoditi, ovako nam se žale stanovnici Banovićke ulice u Gornjoj Dubravi, u blizini autobusnog i tramvajskog terminala. Njihova je priča tipična za tu gradsku četvrt, pričaju nam, u kojoj cijevi pucaju svakih nekoliko dana, no umjesto da se zamijene, one se samo krpaju, dok se iznad njih samo stavljaju novi slojevi asfalta.



- Susjedu je pukla cijev, pa je imao poplavu u kući, evo prije dva-tri tjedna. Došlo je do puknuća na nekoliko mjesta, pa je vode bilo posvuda. Rekli su nam da su problem stare cijevi, a stvar je pogoršao i potres – prepričava nam situaciju susjeda Norberta Palić. Cijevi u toj ulici tako pucaju nepresteno još od negdje 2018. godine, kažu nam ostali stanovnici ulice, no kronična je situacija postala prije nekoliko tjedana, kad je to postalo gotovo svakodnevno.



- Cisterne dođu ovdje odmah, i to ako treba u četiri ujutro, tu se nema što prigovoriti, a i radnici za hitnu sanaciju odmah su na terenu. Ali mi već godinama govorimo da treba to riješiti – gnjevna je Marija Brnčić, druga susjeda.



A riješiti se to pokušava, kažu u Vodookprksbi i odvodnji, još od 2016. godine, kad se krenulo s izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u Banovičkoj ulic i to od od križanja s ulicom Sv. Leopolda Mandića do križanja s Ulicom Hrvatskog proljeća, ukupne duljine 441 metara. No, s pripremnim radovima krenulo se, objasnili su krenulo još u prosincu 2019. godine, no tad su morali biti naprasno prekinuti zbog negodovanja građana. No, sami stanovnici kažu da je stvar bila posve drukčija.



- Mi nikad nismo prosvjedovali oko radova na cjevovodu, već smo pozvali medije i okupili se jer smo bili protiv novog asfaltiranja ceste a da nisu prije toga riješeni problemi sa cijevima. Mi smo bili začuđeni zašto se ide tim redosljedom obavljanja poslova – šokirano će M. Brnčić. Radovi asfaltiranja su na kraju te godine, dodaju, i dovršeni, no besprijekoran izgled Banivićke ulice nije dugo potrajao, jer je već ubrzo potom ponovno počelo pucanje vodovoa.

- I onda su opet počeli raskopavati novi asfalt. Žali Bože posla. Voda je sad često blatna, a loš je i pritisak - kaže nam treći susjed.

Radnici su se sad vratli u Banovićku nastaviti sa rekonstrukcijom vodovoda, radovi će, kažu u Vodoopskrbi i odvodnji, trajati do listopada. Krenulo se polovicom ulice od križanja s ulicom Hrvatskog proljeća do križanja sa Ulicom Križnog puta, a nakon toga će se nastaviti s drugom etapom. Stanovnici se, kažu, nadaju da će radovi biti što prije obavljeni kako bi konačno mogli nastaviti normalno živjeti. Zbog česte nestašice vode kućanski aparati se, vele, kvare, a nikad ne znaju kad će ostati bez vode za kuhanje ili pranje.

- Mi imamo velike bačve jer smo se navikli na situaciju i htjeli osigurati, ali treba to riješiti – kaže Marija Brnčić.