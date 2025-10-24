Prisjećanje na Vesnu Parun: Zvučna šetnja 'Ja tjeram krdo riječi' ponovno oživljava stihove velike pjesnikinje

U povodu petnaeste obljetnice smrti velike hrvatske pjesnikinje i prevoditeljice Vesne Parun, sutra, na dan njezina odlaska, RadioTeatar Bajsić i prijatelji repriziraju zvučnu šetnju "Ja tjeram krdo riječi", autorski projekt Ksenije Banović, koja posjetitelje vodi tragom pjesnikinjinih riječi, misli i zagrebačkih adresa koje su obilježile njezin život.

Zvučna šetnja održava se u tri termina – u 17, 18 i 19 sati, a polazak je ispred Novinarskog doma, na adresi Perkovčeva 2. Ulaz je besplatan, a svoje mjesto potrebno je rezervirati putem e-pošte na info@radioteatar.hr ili ispunjavanjem obrasca dostupnog na poveznici. Organizatori mole posjetitelje da ponesu vlastite slušalice.

Repriza šetnje dio je petog ciklusa Radiowalka, intimnog "radija u hodu" koji spaja kazalište, zvuk i gradski pejzaž u jedinstveno iskustvo. U ovoj predstavi, zvukovi grada i glas naratora stapaju se s mislima šetača, stvarajući osebujan doživljaj u kojem se poezija doslovno – živi.