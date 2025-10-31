Priča o jedinom hrvatskom Oskarovcu stiže na veliko platno: Premijera filma o Dušanu Vukotiću u Kinoteci

Dokumentarni film “Vude, ti si pobijedio!”, posvećen Dušanu Vukotiću, jedinom hrvatskom i jugoslavenskom dobitniku Oscara, imat će premijeru u ponedjeljak u 20 sati u zagrebačkoj Kinoteci. Premijeri će prisustvovati redatelj Senad Šahmanović, dio filmske ekipe i sudionici filma. Film donosi portret autora kultnog animiranog filma Surogat (1961.), kojim je Vukotić osvojio Oscar i postavio Zagrebačku školu crtanog filma na svjetsku kartu animacije. Kroz svjedočanstva obitelji, prijatelja i suradnika, prikazuje se Vukotićev stvaralački put, njegova borba za umjetničku slobodu i osobna sudbina u kontekstu raspada multietničke države u koju je vjerovao.

U filmu sudjeluju brojna imena domaće i regionalne kinematografije, među kojima i nedavno preminuli Borivoj Dovniković – Bordo, Pero Kvesić, Milan Blažeković, Krunoslav Heidler, Nenad Pata, Melita Andres Vukotić, redatelji Rajko Grlić, Hrvoje Hribar, Vinko Brešan, Želimir Žilnik, Midhat Ajanović i Darko Kreč, te filmski kritičar i pisac Jurica Pavičić. Njihova svjedočanstva oživljavaju i duh Zagrebačke škole crtanog filma, jednog od najvažnijih fenomena svjetske animacije.

Film potpisuje crnogorski redatelj Senad Šahmanović, koji je i koscenarist s Veljkom Krulčićem. Snimatelji su Ivan Čojbašić i Dario Hacek, montažer Vladimir Radovanović, dizajn zvuka i glazbu potpisuje Mićun Jauković, a vizualne efekte Franko Dujmić. Producenti su Jure Pavlović i Senad Šahmanović, uz koproducente Miloša Ivanovića, Vinka Brešana, Borisa Raonića i Mariju Stojnić. Film je nastao u produkciji Sekvence (Hrvatska), u koprodukciji s Pro Logic (Crna Gora), Set Sail Films (Srbija), Zagreb Filmom, HRT-om i Radio-televizijom Crne Gore. Projekt su financijski podržali HAVC, Filmski centar Crne Gore i Filmski centar Srbije.