Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
U PONEDJELJAK

Priča o jedinom hrvatskom Oskarovcu stiže na veliko platno: Premijera filma o Dušanu Vukotiću u Kinoteci

Premijera dokumentarnog filma "Treći svijet" Arsena Oremovića
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.10.2025.
u 16:30

U filmu sudjeluju brojna imena domaće i regionalne kinematografije, među kojima i nedavno preminuli Borivoj Dovniković – Bordo, Pero Kvesić, Milan Blažeković, Krunoslav Heidler, Nenad Pata, Melita Andres Vukotić, redatelji Rajko Grlić, Hrvoje Hribar, Vinko Brešan, Želimir Žilnik, Midhat Ajanović i Darko Kreč, te filmski kritičar i pisac Jurica Pavičić.

Dokumentarni film “Vude, ti si pobijedio!”, posvećen Dušanu Vukotiću, jedinom hrvatskom i jugoslavenskom dobitniku Oscara, imat će premijeru u ponedjeljak u 20 sati u zagrebačkoj Kinoteci. Premijeri će prisustvovati redatelj Senad Šahmanović, dio filmske ekipe i sudionici filma. Film donosi portret autora kultnog animiranog filma Surogat (1961.), kojim je Vukotić osvojio Oscar i postavio Zagrebačku školu crtanog filma na svjetsku kartu animacije. Kroz svjedočanstva obitelji, prijatelja i suradnika, prikazuje se Vukotićev stvaralački put, njegova borba za umjetničku slobodu i osobna sudbina u kontekstu raspada multietničke države u koju je vjerovao.

U filmu sudjeluju brojna imena domaće i regionalne kinematografije, među kojima i nedavno preminuli Borivoj Dovniković – Bordo, Pero Kvesić, Milan Blažeković, Krunoslav Heidler, Nenad Pata, Melita Andres Vukotić, redatelji Rajko Grlić, Hrvoje Hribar, Vinko Brešan, Želimir Žilnik, Midhat Ajanović i Darko Kreč, te filmski kritičar i pisac Jurica Pavičić. Njihova svjedočanstva oživljavaju i duh Zagrebačke škole crtanog filma, jednog od najvažnijih fenomena svjetske animacije.

Film potpisuje crnogorski redatelj Senad Šahmanović, koji je i koscenarist s Veljkom Krulčićem. Snimatelji su Ivan Čojbašić i Dario Hacek, montažer Vladimir Radovanović, dizajn zvuka i glazbu potpisuje Mićun Jauković, a vizualne efekte Franko Dujmić. Producenti su Jure Pavlović i Senad Šahmanović, uz koproducente Miloša Ivanovića, Vinka Brešana, Borisa Raonića i Mariju Stojnić. Film je nastao u produkciji Sekvence (Hrvatska), u koprodukciji s Pro Logic (Crna Gora), Set Sail Films (Srbija), Zagreb Filmom, HRT-om i Radio-televizijom Crne Gore. Projekt su financijski podržali HAVC, Filmski centar Crne Gore i Filmski centar Srbije. 
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja