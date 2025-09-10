Povratak omiljenog projekta: Upoznajte Zagorku i Zagreb iz njenog vremena u jedinstvenim šetnjama

Nakon ljetne pauze vraćaju se šetnje gradom u sklopu projekta "Upoznajmo Zagreb sa Zagorkom" kroz koju posjetitelji mogu bolje upoznati život i ostavštine poznate hrvatske spisateljice, kao i povijest grada o kojem je rado pisala. U rujnu se održavaju tri šetnje, od toga dvije pod temom "Zagrebačka skrovišta Zagorkinih likova" te jedna s temom "Od ideala revolucionarke". Organizatori napominju da je broj osoba na šetnjama ograničen, a sve se prijave obavljaju na mail mjzagorka1@gmail.com ili isključivo SMS iii WhatsApp na broj telefona 099 340 8840. Tada ćete saznati mjesto sastanka. Kontakt osoba je Ana Zbiljski.

Šetnja "Zagrebačka skrovišta Zagorkinih likova" provest će posjetitelje kroz lokacije koji su poslužili kao inspiraciju za neke od najpoznatijih Zagorkinih romana, poput „Tajne krvavog mosta“ i „Gričke vještice“, preko „Republikanaca“, pa sve do „Jadranke“, u u kojima je prikazala plemenitaški Zagreb, ispunjen luksuznim palačama, raskošnim zabavama, skandalima i spletkama. Šetnja traje oko dva sata, a održat će se u dva navrata - ove subote u 18 sati, te u nedjelju, 28. rujna u isto vrijeme.

Šetnja "Od ideala revolucionarka" donijet će priču o Zagorkinu privatnom životu i društvu Zagreba u to vrijeme. Posjetitelji će tako saznati gdje se Zagorka školovala i kakvo je bilo obrazovanje žena u 19. stoljeću, gdje je autorica živjela i radila, gdje se dolazilo prošetati i biti viđen. Trasa vodi kroz Donji grad, u svijet Zagorkinih ideala, ali i njezine stvarnosti, gdje ćete čuti ponešto i o Zagorkinim manje poznatim romanima, onima suvremene tematike u kojima vrlo otvoreno, vješto i kritično opisuje svoje vlastito doba. Šetnja traje oko sat i pol, a izvest će se u nedjelju, 21. rujna u 17 sati.