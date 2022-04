Posjetili smo sajam proizvođača suvenira: Hit su minijature kakve imaju Stonesi, a ide i "Frika figa"

Potrebno je nekoliko tjedana da tanke, čelične žice pretvori u minipozornice s pravim svjetlima i malenim LED ekranima, a njegovi radovi završili su u rukama članova Rolling Stonesa, Brucea Springsteena, Erosa Ramazzottija, Stinga i Philipa Cobba. Suvenire koje već 30 godina izrađuje Goran Martini, bubnjar i obrtnik s Ravnica, naručivali bi njihovi menadžeri i poklanjali ih glazbenicima za uspomenu nakon nastupa. A sad se njegove unikatne rukotvorine mogu pronaći i na Europskom trgu, u sklopu sajma Proljetna manifestacija zagrebačkih proizvođača suvenira, koji traje do 14. travnja. Organizira ga Udruženje obrtnika, a obrt Sounds Mini među devet je izlagača.

– Izradio sam i za Zlatka Dalića minijaturnu figuricu Luke Modrića. Imamo svakakvih predmeta u ponudi, od nakita s minijaturnim instrumentima do figura u limenci, a cijene se kreću od 100 do nekoliko tisuća kuna – govori Martini.

Turisti ludi za "Kraljicom"

Na štandu do njegova mogu se pak "upecati" proizvodi Farbice, obrta koji 25 godina u Svetoj Klari vodi Draženka Kubat. Motivima licitarskih srca ručno oslikava sve, od magnetića do šalica, a turistima su posebno zanimljive platnene vrećice s purgerskim poštapalicama poput "Friška figa", "Ti jen bedak", "Dela od ve do ve"...

– Talijanima i Amerikancima je to hit. Mučim se da im to objasnim, dosta se izgubi u prijevodu, ali im je jako simpatično kad shvate – kroz smijeh će prodavačica Lana Huskanović.

Mogu se na sajmu naći i nezaobilazni medenjaci, a recept po kojemu ih radi obrt Tomica Marica iz Dubrave star je 60 godina. Najukusniji su na sobnoj temperaturi jer se med tada previše ne stisne, kaže prodavačica Snježana Majerić, kod koje se mogu naći varijante s cimetom, đumbirom, narančom...

– Licitarska se srca pak rade mjesecima zbog procesa sušenja. Prave se od brašna i bombonskih sirupa, a stoje od osam do 60 kuna. Turisti najviše vole one s natpisom "Zagreb" i "Croatia" – objašnjava.

Tomislav Mlinarić iz 140 godina starog obrta Mikuš iz Brezovice šesta je generacija u obitelji koja se bavi proizvodnjom i oslikavanjem drvenih igračaka. Radi ih od drva koji je otpad na pilanama, a za jednu tradicijsku igračku poput gitare ili konjića potreban mu je cijeli dan. – Leptirići najbolje idu. Tko njih nije imao, nije bio dijete. Cijene nismo mijenjali dvije godine, kreću se od 25 do 150 kuna, iako bismo trebali jer je repromaterijal sve skuplji. Turisti vole sve po redu, privlače ih šareni motivi – kaže.

"Krasne stvari", iza kojih stoji dizajnerica nakita Sanja Kemenović iz Dubrave, na štandu uz jedinstvene modele prstenja i naušnica s poludragim kamenjem imaju i plastična te drvena oslikana jaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Najviše sam u jednom danu izradila 200 pisanica. Ima tu puno posla, kao i s nakitom. Mlađi vole odvažnije stvari, a stariji klasične i jednostavne. Zanimljivo je da Španjolci "pikiraju" sve što je šareno, a Kanađani sirove, neobrađene stvari – kaže. Nakit izrađuje i Antica Tomić, začetnica brenda Ata4art, a turisti su "ludi" za njezinom ručno rađenom ogrlicom naziva "Kraljica". Stoji 210 kuna, a dolazi u svim bojama. – Ljudi sve više cijene domaće proizvođače i rukotvorine – govori obrtnica.

Šestinske pisanice i retrozdjele

Keramičke i drvene pisanice s motivima Zagreba, šestinskoga veza, proljeća trenutačno su također hit, a ručno oslikani suveniri mogu se kupiti i na štandu obrta Doris Art.

– Moja šefica Doris Koritnik slika i životinje, a na proizvodima su mačke i psi koji su njezini ljubimci – kaže prodavačica Karla Gavran.

Oni koji traže inspiraciju za poklon mogu zaviriti i u kutak Dijane Smoljo, vlasnice obrta Klupica iz Rudeša, gdje se nude suveniri od drva i stakla koje izrađuje laserskim graviranjem. Kao unikatni dar zgodne su i keramičke zdjele i soljenke koje izrađuje kiparica Danijela Halžan. – Proljetni retromotivi podignu cijelu kuhinju, zato ih vjerojatno ljudi i vole – kaže vlasnica obrta Art HD.