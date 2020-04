Poruka junaka s terena: 'Kod obnove statika je najvažnija'

– Prvi dan bio sam u potpunom šoku. Vozio sam se automobilom od jedne do druge lokacije i sam sebi ponavljao kako ne mogu vjerovati da je Zagreb pogodio potres. Drugi dan nije bilo ništa bolje. Otišao sam na područje Markuševca, gdje je bio epicentar, i tamo smo u nekoliko sati stavili desetak crvenih naljepnica. Nije baš jednostavno ljudima objasniti da je za život opasno ostati u kući, iako je većina toga bila svjesna i prije našeg dolaska – opisuje statičar Luka Božić koji je odradio je procjenu desettisućite zgrade oštećene u potresu, za što mu je ministar graditeljstva Predrag Štromar uručio simboličnu nagradu.

Inače, upravo su statičari postali heroji ranjenog Zagreba, gdje je u mjesec dana, zahvaljujući volonterskom i predanom radu ovih građevinskih stručnjaka, pregledano više od 12.000 oštećenih zgrada, od strogog centra do Sesveta, uključujući Kašinu i Čučerje.

Nikad spominjaniji i traženiji, od kobnog 22. ožujka Luka je pregledao između 200 i 300 objekata, pretežno obiteljskih kuća na području gradske četvrti Podsljeme, a ovu svojevrsnu apokalipsu, tvrdi, nije doživio kao napor.

– Prvih nekoliko dana odlazio sam iz stana u sedam ujutro i vraćao se oko osam navečer, ali nisu to baš neke duge smjene. Pitajte kolege iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama koliko su njihove trajale – objašnjava nam skromni statičar koji bi dobro razmislio prije nego što stane na stubište neke zgrade. Tri puta prilikom obilaska oštećenih objekata iznenadio ga je potres, i to svaki put kada su kolega i on bili u potkrovlju, gdje su oštećenja uslijed potresa najveća.

Srećom, ovakve situacije nisu učestale. Luka radije pamti one trenutke kada je utučenim Zagrepčanima izgovorio riječi koje su u tome trenutku najviše željeli čuti – kuća nije za rušenje i šteta se ipak može sanirati.



– U subotu sam u Dankovcu bio kod jedne obitelji gdje sam utvrdio da su pukotine u nosećim zidovima površinske i da nisu konstrukcijske, iako su na prvu izgledale ozbiljnije. Gospođa mi je deset minuta govorila koliko sam ih umirio i koliko su mi zahvalni – govori nam Luka koji je svjestan da borba s potresom ipak nije gotova.

– Nitko nije očekivao potres, mislim čak ni oni koji su na potres i posljedice potresa upozoravali. Još nitko nije potpuno svjestan kolika je stvarna materijalna šteta uslijed potresa i koliko će vremena biti potrebno da se šteta sanira. Međutim, sada više ne možemo polemizirati o tome što ako se potres dogodi. Potres se dogodio i to je naša stvarnost. Sada treba slušati građevinsku struku i pametno definirati zakone i propise za obnovu građevina, gdje mehanička otpornost i stabilnost građevina trebaju biti najvažniji parametar – zaključio je Luka i dodao da ćemo u protivnom ponovo imati ovakve situacije.