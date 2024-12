Policija objavila detalje o tramvaju koji je gorio u centru metropole, evo što je izazvalo požar

U centru Zagreba sinoć se zapalio tramvaj linije 9 oko 22 sata. - Bio sam s obitelji u tramvaju. Jako je zaudaralo, jaki smrad. Bilo nas je osam putnika i svi smo izašli van te smo na sigurnom - kazao je jedan od svjedoka, kako smo već pisali. Vatrogasci su na terenu sanirali požar, a zagrebačka je policija objavila detalje.

"Jučer, 25. prosinca oko 22 sata, 53-godišnjak je upravljao tramvajem, a kretao se Draškovićevom ulicom u smjeru juga. Dolaskom do raskrižja sa Šenoinom ulicom uslijed tehničkog kvara došlo je do zapaljenja strujnog otpornika na krovu stražnjeg dijela tramvaja. Tramvajski promet je bio obustavljen od 22.20 do 23 sati. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo", napisali su iz PUZ-a.