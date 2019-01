Pogledajte novu studentsku menzu u Zagrebu vrijednu 2 milijuna kuna

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak otvorila je u petak na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dugoočekivani restoran subvencionirane studentske prehrane za koji je Ministarstvo izdvojilo dva milijuna kuna, a koji je realiziran u suradnji sa Studentskim centrom u Zagrebu.

U pratnji dekanice Filozofskog fakulteta Vesne Vlahović-Štetić, sanacijskoga upravitelja Studentskoga centra Zagreb Mirka Bošnjaka i predstavnice Studentskoga zbora Norme Trkovnik, ministrica je obišla menzu, koja se nalazi u podrumskom prostoru fakulteta gdje je ranije bila kantina, te kušala izbor iz današnjih ponuđenih menija. Ministrica je istaknula kako taj projekt predstavlja veliki korak naprijed s obzirom na to da se desetljećima čekalo da se na Filozofskom fakultetu može kupovati hrana na studentske iskaznice, iksice.

"Ministarstvo je u taj projekt uložilo dva milijuna kuna, znači pretežito je financiran sredstvima iz državnog proračuna i sigurno je opravdan jer je samo na Filozofskom fakultetu oko sedam tisuća studenata, a s okolnim fakultetima, studentima sa strojarstva i s FER-a, preko deset tisuća studenata gravitira toj menzi", napomenula je.

Pohvalila je kvalitetu hrane, istaknuvši kako se projekt ostvario u vrlo kratkom vremenu - zahtjev za njegovo financiranje došao je početkom prošle godine, a odluka je donesena u lipnju te godine. "Kao bivša prorektorica znam koliko je bilo važno da se osiguraju studentski restorani po fakultetima, pa smo ove godine nakon studentskog restorana u Nacionanoj i sveučilišnoj knjižnici otvorili i ovaj", dodala je.

Ministrica je naglasila kako je Hrvatska, što se tiče prehrane, jedna od rijetkih država u Europi koje imaju na ovaj način subvencioniranu prehranu. "To dobro znaju naši studenti koji odlaze u ERASMUS razmjene jer očekuju da će po jednakim ili približno jednakim cijenama kao kod nas imati dostupnu prehranu, no to nije slučaj. Velika je vrijednost da iz državnog proračuna subvencionarimo studentsku prehranu i da je jedan dobar i uravnotežen obrok dostupan za dvadestak kuna", dodala je.

Divjak je podsjetila da se, osim u prehranu, u svrhu poboljšanja studentskog standarda poseban naglasak, osobito kada je riječ o europskim fondovima, stavlja na smještajni kapacitet, u nekoliko godina je uloženo ili je u procesu ulaganja više od milijardu kuna u izgradnju studentskih domova, od Zagreba, Varaždina, Čakovca, Osijeka, Splita, priprema se i izgradnja domova u Zadru, Dubrovniku, Puli, Rijeci. Dekanica Filozofskog fakulteta Vesna Vlahović-Štetić rekla je kako je otvaranje te menze bio i jedan od ciljeva u programu kojim se kandidirala za dekanicu, a vjeruje da će to biti još jedna od stvari koja će pomoći da studenti bolje i uspješnije rade i djeluju na tom fakultetu. "Imamo odličnu knjižnicu, Ured za studente s invaliditetom, Centar za razvoj karijere, a sad i ovaj restoran koji će biti na zadovoljstvo studentima i zaposlenicima", rekla je Vlahović-Štetić.

Sanacijski upravitelj Studentskog centra Mirko Bošnjak rekao je kako je restoran opremljen sa 130 sjedećih mjesta, najnovijom tehnologijom pripreme i posluživanja namirnica, te da bez većih napora može dnevno 'izbaciti' dvije tisuće obroka. "Zadaća Studentskog centra je približiti uslugu studentske prehrane na svim većim fakultetima u Zagrebu, pa narednih mjeseci otvaramo novi restoran na Šumarskom fakultetu, a dogovaramo i prostor za novi restoran s Tekstilno- tehnolnoškim fakultetom", najavio je, istaknuvši da se svi prihodi vraćaju za potrebe studentskog standarda, za razliku od, napomenuo je, privatnih davatelja usluga koji s prihodom rade što hoće.

Bošnjak kaže da je taj model financiranja studentskog standarda još uvijek prihvatljiv jer po njemu prosječna hrvatska obitelj izvan Zagreba i dalje može poslati svoje dijete na studij u glavni grad Hrvatske, što pokazuje i, kada je riječ o prehrani, da se za 6,5 kuna može dobiti meni s juhom, glavnim jelom, prilogom, salatom, desertom i tri šnite kruha.

Norma Trkovnik iz Studentskog zbora Filozofskog fakulteta zahvalila je upravi Fakulteta, SC-u i Ministarstvu na ovom poboljšanju kvalitete studentskog života. "Na toj kvaliteti se treba još raditi, no ovo je definitivno korak u pravom smjeru", dodala je. Zagrebački Filozofski fakultet u petak ima i Dan otvorenih vrata, od 10 do 16 sati, u okviru kojega će kroz otvorenu nastavu, razgovor s profesorima te bivšim i sadašnjim studentima, budućim studentima predstaviti studijske grupe i mogućnosti zaposlenja nakon studija.

Dan otvorenih vrata organizira se drugu godinu zaredom s ciljem popularizacije znanstvenih disciplina koje se podučavaju na najvećem društveno-humanističkom fakultetu u Hrvatskoj. Na Fakultetu studira više od 6000 studenata i 500 nastavnika. Na njegova 23 odsjeka izvodi se 45 preddiplomskih i 33 diplomska studija sa 74 različita smjera. Srednjoškolci, učenici trećih i četvrtih razreda, koji dođu na Dan otvorenih vrata, moći će dobiti osnovne informacije o tim studijima, imat će priliku slušati otvorenu nastavu na studiju kroatistike, sociologije, švedskog jezika, komparativne književnosti, klasične filologije, povijesti, nizozemskog, češkog te francuskog i rumunjskog jezika. Osim toga, moći će se upoznati s umjetničkom baštinom zgrade Fakulteta, vježbati izgovor ili pogledati predstavu.

>>Pogledajte video: Blaženka Divjak