Plavi grad potpisao koalicijski sporazum s Blokom umirovljenika: '500 eura za bake i djedove koji čuvaju unuke'

Kandidat za gradonačelnika i čelnik stranke Plavi grad Ivica Lovrić i Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) potpisali su danas Koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na lokalne izbore u Zagrebu. "Ivica Lovrić i stranka Plavi grad u svojem su programu pokazali najveće razumijevanje i empatiju za Zagrepčane treće životne dobi. Umirovljenici su biračko tijelo koje redovito izlazi na izbore i odlučuje o njihovom ishodu te sam siguran da će presuditi i izbore u Zagrebu. Stoga sam uvjeren da će Ivica Lovrić biti novi gradonačelnik Zagreba, a Blok umirovljenici zajedno njegov strateški partner", istaknuo je Milivoj Špika. Aktualna lokalna vlast, dodaje, nije napravila ništa da riješi probleme umirovljenika. Štoviše, njihov se položaj u posljednje četiri godine pogoršao.



Ivica Lovrić istaknuo je kako se od 2. lipnja to mijenja te da će se odmah po preuzimanju vlasti krenuti s implementacijom rješenja i mjera za boljitak umirovljenika. "I dok milijunima eura financiraju udruge svojih prijatelja, moram napomenuti da platforma Možemo! udrugama umirovljenika u svom mandatu nije uplatila ni cent. Osim toga, izbacuje ih se iz mjesnih odbora gdje su se družili, a prostori im se naplaćuju. Kada preuzmemo upravljanje gradom, to postaje prošlost", naveo je Lovrić. Podsjetio je i kako su možemovci najavili osnivanje gradske ustanove koja će se baviti umirovljenicima, no to obećanje, kao i sva druga, nisu proveli.



"Jedna od prvih stvari koju ćemo uvesti je takva ustanova koja će skrbiti o svim problemima i potrebama Zagrepčana treće životne dobi. Organizirat će pomoć u kući i dnevne boravke za umirovljenike u mjesnim odborima jer nema potrebe da se umirovljenike deložira kako bi se napravilo mjesta za jednu dječju vrtićku skupinu", naveo je. Umjesto toga, BUZ i Plavi grad ponudit će novu mjeru koja će biti od koristi djeci, njihovim roditeljima te djedovima i bakama te potaknuti međugeneracijsku solidarnost.



"Po uzoru na Švedsku uvest ćemo subvenciju od 500 eura mjesečno za bake i djedove koji čuvaju djecu vrtićke dobi. Time ćemo riješiti i problem nedostatka mjesta u vrtićima koje je nemoguće graditi tolikom brzinom da u njih stanu sva zagrebačka djeca, ali i potaknuti djedove i bake da se bave najmilijim poslom, a to je čuvanje svojih unuka", najavio je Lovrić. Uz izgradnju domova za starije, grad će sufinancirati mjesta u privatnim domovima. Danas jedva deset posto zagrebačkih umirovljenika ima pravo na božićnicu i uskrsnicu što se također mijenja pa će pravo na blagdansku naknadu dobiti svi umirovljenici, baš kao i besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.



"Ovim sporazumom umirovljenici Zagreba dobivaju jako puno, prvenstveno partnera koji ih razumije, ali i startnu poziciju za promjene na nacionalnoj razini poput novog izračuna mirovina koji je momentalno nepravedan i zakida ih za minimalno 150 eura svaki mjesec. Ovo je veliki korak prema rješavanju problema malih mirovina", doda je Milivoj Špika te za 15. svibnja najavljuje veliki prosvjed umirovljenika protiv siromaštva, korupcije i nesposobne zagrebačke vlasti.