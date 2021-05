Ovo je najmanji mjesni odbor u Zagrebu: Zahvaljujući njemu dobili smo bus, a nadamo se i kanalizaciji

Prošli smo centar Brezovice, provezli se i kraj table koja najavljuje i odjavljuje Donji Dragonožec, no imali smo još dobrih pet minuta autom prije nego što smo konačno stigli u Havidić Selo. Sjedište je to Havidića, najjužnijeg mjesnog odbora u Zagrebu, i granica između glavnog grada i županije koja ga okružuje pa put do njega vodi zavojitom cestu uz turopoljsku šumu koja je, iznenađeni smo, bolje asfaltirana nego neke prometnice u centru metropole.

Oduvijek politički aktivni

– Prije je bila u jako lošem stanju, to je jedna od dobrih stvari koje smo postigli – objašnjava nam stanovnica Ljiljana Novaković Bokan, koja je do raspuštanja aktualnog saziva 8. travnja bila vijećnica u MO Havidići. Jedna od njih pet, što je čak 10 posto stanovništva. Odnosno, tako je gleda li se popis iz 2011. godine, prema kojemu imaju 53 stanovnika, od kojih 29 žena i 24 muškarca, i najmanji su zagrebački mjesni odbor, koji je postao poznat i po tome što je na prošlim izborima, 2017., gotovo svaka druga osoba bila na nekoj od lista za MO. No, ističe, u međuvremenu je stiglo novih obitelji pa je stanovništvo “nabujalo” do stotinjak ljudi, od kojih je 56 punoljetnih glasača, a i na listama ih je nešto manje.

– Ovdje su ljudi oduvijek politički aktivni. Vladali su HDZ i SDP, a kad je nastala stranka Milana Bandića, i ona se aktivirala. Morali smo se nekako organizirati jer želimo da nam naselje bude lijepo – objašnjava nam bivša vijećnica, koja se u najmanji MO doselila iz onog najvećeg, u Prečkom. A ponosna je i na to što su, napominje, mnogo toga uspjeli popraviti.

– Uveli smo prije sedam-osam godina autobus i dobili stanicu. Asfaltirali smo i selo te uveli javnu rasvjetu koju pola nas nije imalo, kao ni gradski vodovod – nabraja Ljiljana Novaković Bokan.

Život je ondje skroman, napominje, pa je takav i rad u MO-u. Nemaju klasičan ured, već jednu prostoriju koju zajednički koriste, a sjednice su uglavnom dogovori kako ostvariti nove projekte. Iako su na izbornim listama bili podijeljeni po strankama, međusobno se dobro slažu pa nema stranačkih i ideoloških prepirki, a što je selu potrebno, svi dobro znaju.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 12.04.2021.,Zagreb - Havidic Selo sjediste je najjuznijeg mjesenog odbora u Zagrebu i granica izmedju glavnog grada i zupanije. MO Havidici ujedno je i najmanji gradski odbor koji je poznat i po tome sto je na proslim izborima 2017. gotovo svaka druga osoba bila na nekoj od lista za MO. Naselje sada ima 56 glasaca a na nadolazecim izborima sudjelovat ce 15 ljudi, po pet na listama HDZ-a, SDP-a i Stranke rada i solidarnosti. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Trebamo staviti nadstrešnicu na autobusnoj stanici. I nekako dogovoriti da bus koji dolazi okruži naselje jer trenutačno zaobilazi velik dio stanovnika. A važno nam je i proširenje Havidićke ceste te uređenje nogostupa. Uspijemo li to napraviti, opravdali smo svoje postojanje jer brinemo o budućnosti naselja u kojemu ljudi žele ostaviti korijene – kaže nam ona.

Društveni dom i igralište

Na nadolazećim će izborima, dodaje pak Drago Havidić, bivši predsjednik Vijeća MO-a, sudjelovati 15 ljudi, po pet na listama HDZ-a, SDP-a i Stranke rada i solidarnosti. Dakle, nešto više od četvrtine glasačkog tijela.

– Nešto je i u tome što stranke imaju svoje članove pa oni motiviraju ljude da se aktiviraju na izborima. A i rad MO-a jako je pomogao razvitku naselja – kaže Drago Havidić, zadovoljan time što je vijećnička petorka uspjela “isposlovati” i školski autobus za učenike koji nastavu pohađaju u Donjem Dragonošcu.

A posla još, slažu se, ima napretek pa se u sljedećem mandatu planira i kupnja zemljišta za gradnju društvenoga doma i dječjeg igrališta, a prioritet je i kanalizacijska mreža koju selo nema.

– No to ne ovisi samo o nama jer projekt uključuje i druge mjesne odbore – zaključuje Drago Havidić.