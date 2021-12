Ovi kvartovi danas će biti bez struje, neki i sve do 14 sati

Zbog planiranih radova dio Rudeša danas će biti bez struje, i to od 8 do 11 sati. Radi se, točnije, o sljedećim ulicama: Zagrebačka 203, Ratarska 64, 64a, neparni brojevi od 63 do 71, 75 do kraja ulice kao Kraljevrški put, javljaju iz HEP-a. I nije to jedini kvart na zapadu Zagreba, jer će neke ulice u Jarunu također biti bez struje, i to od 8 do 12 sati. Radi se o Koprivničkoj ulici, točnije o kućnim brojevima 1 do 17, te Klekovoj ulici od 1 do 7.

Na dva sata, točnije od 10 do 12 sati, bez opskrbe električnom energijom bit će Gojlanska ulica na brojevima od 1 do 20, kao i Širinečka od 1-21 u Dubravi. Fakultetsko dobro, to to samo parni brojevi od kućnog broja 4 do 12, bez struje će biti od 8 do 11.30 sati. No, čak pet sati, od 9 do 14 sati, bit će sljedeće ulice na istoku grada, točnije Vukomercu: Vukomerec 36 – 44 parni, 41 – 53 neparni te kućni broj 67, Siniše Glavaševića 6.

Osim toga, u tom će istom razdoblju (9-14 sati) bez struje će biti i ulica Tituša Brezovačkog, Habdelićeva, Janka Polić Kamova, Bartola Kašića 42 – 56 par, 29 – 53 nep, M. J. Zagorke 12 – 38 par, 23 – 27 nep, Izidora Poljaka, Gjure Sudete te Ivana Krizmanića.