Osvojite stan u zagrebačkom Podbrežju! Sutra u Večernjem prvi kupon

Brojne su prednosti naselja Podbrežja iz kojega se brzo stiže do središta metropole, a dobit će i park koji će postati središnji prostor južnoga dijela grada...

Svega je pet kilometara od Trga bana Jelačića. A to je sat vremena šetnje do središta glavnoga grada. Ili desetak minuta autom kad nema gužve. A odlučite li se za bicikl, stigne se za četvrt sata. Gotovo da nema skretanja kad se krene iz naselja Podbrežje, smještena između Sigeta i Svete Klare, do sastajališta “ispod sata”.

Jer kad se dođe na glavnu cestu, Aveniju Većeslava Holjevca, ide se samo ravno. A da je lokacija naselja u izgradnji u Novom Zagrebu odlična, smatra i 24-godišnjakinja Iva Banožić, koja se tek treba useliti u jednosoban stan u Podbrežju.

Foto: Thinkstock

Zdravstvo, obrazovanje... - Odmah pokraj kvarta, u Sigetu, veliki je dom zdravlja, a ondje je i najveća novozagrebačka crkva. Ordinacija se planira i u Podbrežju, u kojem će se sagraditi i škola te dva vrtića

Posebno joj se sviđa što autobusom do Glavnog kolodvora ima samo sedam stanica. – Kvart je dobro povezan s centrom grada, gdje i radim, tako da mislim da će život ovdje jako dobro funkcionirati – kaže Iva.

Svega nekoliko minuta vožnje, ističe prometni stručnjak Goran Husinec, udaljena je i zagrebačka obilaznica, pa se lako može doći i do rubnih dijelova grada. Pokraj naselja je i željeznička pruga, a u planu je, otkriva Željko Horvat, direktor Zagrebačke stanogradnje, gradske tvrtke koja gradi Podbrežje, i premještanje stanice iz Svete Klare u novo naselje.

Prema urbanističkom planu, usto, između Podbrežja i nogometnog igrališta Hrvatskoga dragovoljca niknut će park Novi Zagreb, koji će se protezati sve do Sloboštine. – Bit će to središnji prostor južnog dijela grada – kaže Horvat.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Tu su Bundek, savski nasip, hipodrom, klizalište na Velesajmu, a dok naselje ne dobije bazen, možete na kupanje u Utrinu

Foto: Thinkstock

Šoping i zabava - U susjedstvu su Avenue Mall, Arena centar, Supernova, ali i MSU. Može se lako “skočiti” i u kino

Podbrežje je, kažu stanovnici, mirna oaza, a sve joj je blizu. Osim jezera Bundek, tu je i niz drugih sadržaja za rekreaciju, poput savskoga nasipa za trčanje i hipodroma za jahanje, a na Velesajam se može na klizanje. U blizini su Muzej suvremene umjetnosti te Arena na Laništu, a u okolici su i veliki trgovački centri, pa čak i Hrelić. Povoljni su gableci u obližnjim restoranima, a u susjednim su naseljima i brojni majstori za “limene ljubimce”.

Podzemne garaže

Kad se Podbrežje sasvim sagradi, bit će u njemu 11 stambenih zgrada, poslovni neboder od 35 katova, bazenski kompleks, sportska dvorana, kulturni centar, dječja igrališta, šetnice, škola i dva vrtića. Koncept je to projekta iza kojeg stoji Grad Zagreb, a u osmišljavanju je sudjelovao i dr. Gojko Bežovan, stručnjak za socijalnu politiku.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Prometna povezanost - Autom do centra ima 10-ak minuta, busom se do Glavnog kolodvora vozi sedam stanica, a blizu su i tramvaj te obilaznica

– Gradnja kulturnog centra velik je potencijal za novozagrebačku kazališnu scenu, a bit će to i mjesto okupljanja, inovativnosti i kreativnosti te će se tako razviti novi okvir urbane integracije. U naselju je na moderan način riješen problem parkiranja jer je većina automobila smještena u podzemne garaže vezane uz zgrade. Tako smo dobili kvart bez buke i prometne zagušenosti – ističe Bežovan.