Omiljeni filmski festival slavi 20. obljetnicu: Evo što će se za mjesec dana gledati u Zagrebu

Bloži se 20. izdanje ZagrebDoxa, koje će za manje od mjesec dana ugostiti niz hit filmova. Ove je godine prijavljeno 1700 naslova, a od toga njih 60 iz Hrvatske. Priča popularnog festivala koji je pokrenula skupina entuzijasta pod vodstvom Nenada Puhovskog započela je 2005. projekcijom "Bijelog dijamanta" slavnoga Wernera Herzoga, a tijekom godina postao je jedan od ključnih događanja za regionalnu, ali i svjetsku suvremenu dokumentaristiku.

– ZagrebDox je dosad pohodilo 350 tisuća posjetitelja, na gotovo 3000 projekcija prikazano je više od 2800 filmova, a ugostio je 6500 inozemnih i domaćih autora, profesionalaca i novinara – podsjećaju organizatori manifestacije koja se održava uz potporu Grada, Hrvatskog audiovizualnog centra, zaklade Kultura nova, Društva hrvatskih filmskih redatelja i zagrebačke Turističke zajednice.

Koji će naslov 14. travnja u Kaptol Boutique Cinema otvoriti festival još nije otkriveno, ali zna se da će na repertoaru, među ostalim, biti lanjski laureat iz Cannesa, film "Four Daughters" redateljice Kaouther Ben Hania koji je konkurirao i za Oscara. S nedavno završenog Berlinalea dolazi pak kontroverzan i dvama priznanjima nagrađen "No Other Land" zbog kojeg su autori dobivali prijetnje smrću, a prikazivat će se i norveški "A New Kind of Wilderness" redateljice Silje Evensmo Jacobsen koji je očarao žiri ovogodišnjeg Sundancea.

Gledat će se i film "Bottlemen" autora Nemanje Vojinovića koji je prošlogodišnji dobitnik Srca Sarajeva, a ne treba propustiti ni "1489", duboko intimističku osobnu priču Shoghakat Vardanyane. Osim bogatog programa za gledatelje koji će se u dvoranama Kaptol Boutique Cinema vrtjeti do 21. travnja, priprema se i ZagrebDox Pro koji se okreće dokumentarnim serijalima. Autori iz cijeloga svijeta prijavili su se za razvoj svojih projekata, a u pet dana pokušat će steći znanja i vještine relevantnih stranih i domaćih filmaša.

