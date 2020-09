Održava se Hanžekovićev memorijal, važne gradske prometnice bit će privremeno zatvorene

Danas i sutra održava se 70. Hanžekovićev memorijal pa će se zato privremeno se zatvariti promet na sljedećim lokacijama i u ovim terminima:

Danas, od 18. do 22 sata – zatvaranje lijevog/istočnog jednog kolničkog traka (krajnja lijeva prometna traka) Ulice Hrvatske bratske zajednice od Ulice Grada Vukovara do Slavonske avenije i obrnuto;

Danas, od 15 do 22 sata – zatvaranje istočnog parkirališta kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice;

Sutra, od 8 do 22 sata – zatvaranje Jarunske ceste od Ulice M. Haberlea do Horvaćanskog zavoja (ulaz u Studentski dom) te Horvaćanskog zavoja od Jarunske ceste do ulaska na parkiralište Kineziološkog fakulteta.

- Ispričavamo se sugrađanima na mogućim poteškoćama u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje - poručuju u Gradu.