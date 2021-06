Od ponedjeljka se primjenjuje ljetni vozni red, neke linije neće prometovati sve do jeseni

S obzirom da je školska godina završila, od ponedjeljka ZET primjenjuje novi, ljetni vozni red, i to na autobusnim linijama 107, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 134, 139, 142, 143, 146, 160, 164, 172, 201, 202, 207, 208, 209, 212, 215, 216, 224, 226, 227, 230, 231, 263, 269, 276 i 281. Ljetni vozni red primjenjuje se od ponedjeljka, 21. lipnja, do nedjelje, 5. rujna.

- Nadalje, od utorka, 22. lipnja, prilagođeni raspored polazaka primjenjuje se na autobusnoj liniji 205, dok se od subote, 26. lipnja, prilagođeni vozni red primjenjuje i na autobusnim linijama 105, 124, 210, 223, 261, 262, 270, 274 i 279. Na liniji 204 ukidaju se polasci nedjeljom. Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) ne prometuju od ponedjeljka, 21. lipnja do nedjelje, 5. rujna - kažu u ZET-u te podsjećaju da tramvajska linija 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) ne prometuje od 21. lipnja, dok tramvaji linija 3 (Ljubljanica - Savišće) i 8 (Mihaljevac - Zapruđe) voze kao i do sada, samo radnim danom.

Od ostalih izmjena u prometu, zbog zamjene vozne žice u Zvonimirovoj ulici tramvajske linije 9 i 17 će u ponedjeljak i utorak (21. i 22. lipnja), od 6.45 do 19 sati, prometovati skraćeno do Trga žrtava fašizma. Kao supstitucija bit će uvedena izvanredna autobusna linija 602, koja će voziti od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Vozni red linije 602 dostupan je na stranicama ZET-a.