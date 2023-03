Obišli smo Arcade show: Preciznost se testira "Quick and Crashom", a tu je i nezaobilazni Pac-man

Super Bug, Dragon's lair, Pac-man i Tetris neke su od slavnih arkadnih igara koje mlađe generacije uglavnom viđaju samo u starim filmovima. No sad ih mogu i isprobati, i to u zabavnom centru Amazinga u 36. paviljonu Velesajma, gdje je otvoren prvi izložbeno-gaming event Arcade show. Otvoren je do nedjelje, ulaznice za odrasle su 12 eura, za djecu i učenike 9, a za mlađe od šest godina je besplatno.

Stigli iz SAD-a, sređeni u Italiji

Starije će naraštaje gotovo 50 raritetnih restauriranih kabineta igrom vratiti u djetinjstvo, a nostalgija će ih zasigurno uhvatiti već na ulazu, i to zbog dobro poznatih zvukova borbe, znakova poraza i glazbe.

– Manifestacija je nastala iz čiste ljubavi prema starim arkadnim igrama, a nakon odličnih reakcija publike na event koji smo organizirali lani u Portorožu, odlučili smo priču dovesti i u Zagreb – ističe David Morgan, vlasnik tvrtke Arcade Story i jedan od organizatora. Svi su kabineti, dodaje, uvezeni iz Amerike i restaurirani u Italiji, u radionici kolekcionara Antonija Notija koji se tim poslom bavi već šest godina.

Automati za igru na kovanice pojavili su se već dvadesetih, a pedesetak godina kasnije stigli su i oni s videoigrama. Prva arkadna igra Pong dizajnirana je 1972. u Atariju, ubrzo je postala komercijalno uspješna, a ista je tvrtka zaslužna i za početak proizvodnje arkada s volanom. Super Bug iz 1977. najstariji je primjerak koji se može isprobati na Velesajmu te drugi najstariji na svijetu, a svojevremeno je postao popularan zbog "neobičnih dodataka". U donjem desnom kutu, naime, nalazi se papučica s gasom, a dok lijevom rukom manevrirate volanom, desnom mijenjate brzine.

14.03..2023. Zagreb- Prvi izlozbeno gaming event Arcade show na kojem se mogu zaigrati neke od najpopularnijih arkadnih igrica iz 70ih, 80ih i 90ih godina proslog stoljeca.

Jedna od najpopularnijih arkadnih igara prošlog stoljeća, žuta kugla Pac-man, također je među raritetima na showu. Potječe iz 1980., kada se na tržištu pojavila kao japanska igra originalnog naziva Puck Man. O njezinoj popularnosti svjedoči i činjenica da je nedavno dobila vlastitu pjesmu, za koju su zaslužni britanski reperi Stepz i Fizzler.

– Sve su ovo kabineti na kojima su nekada igrali naši roditelji, a neke od igara, primjerice Street fighter, i danas imaju velike baze igrača, organiziraju skupove, natjecanja i slično – kaže Ivan Rustić iz ekipe Amazinge, koji je također jedan od organizatora.

Uvježbajte preciznost

Svojevremeno je bila popularna i Dragon's lair, arkada inspirirana istoimenim crtanim filmom iz osamdesetih, u kojoj ste kao igrač ustvari hrabri vitez koji se upušta u razne avanture kako bi iz kandži zmaja spasio svoju princezu. Jedna je to od rijetkih igara među raritetima koja koristi tehnologiju laser disca, preteče današnjih CD-a, a kabinet na kojemu se možete okušati 1983. je proizveo Cinematronics.

14.03..2023. Zagreb- Prvi izlozbeno gaming event Arcade show na kojem se mogu zaigrati neke od najpopularnijih arkadnih igrica iz 70ih, 80ih i 90ih godina proslog stoljeca.

Dvije godine kasnije Capcom je lansirao Ghosts 'n Goblins, koja je svojevremeno slovila za jednu od najtežih igara svih vremena, a prelazili su je samo rijetki. U njoj pak igrač kontrolira viteza zvanog Sir Arthur, koji, također kako bi spasio princezu, oružjem mora pobijediti zombije, ogre, demone, duhove i slična čudovišta.

Preciznost pak možete testirati igrajući Quick and Crash, igru iz 1999. u kojoj pištoljem gađate mete. Kada ih sve pogodite, na isti način morate razbiti šalicu koja vam se pojavi na ekranu, a da bi adrenalin bio veći, postoji i mjerač vremena koji vam nakon 20 sekundi daje znak da niste uspjeli. A koliko ste muzikalni, možete isprobati svirajući bubnjeve u igri Taiko no Tatsujin. To na japanskom znači "majstor bubnjeva", a igru je 2004. proizveo Namco.