Ni kobase na 100 načina, ni fritule, ni kuhano vino, evo koje je jelo hit u Zagrebu

Apsolutni pobjednik adventskog ocjenjivanja nisu kobasice, fritule ni kuhano vino, baza ponude na ugostiteljskih kućicama. Kušački tim Večernjeg lista, koji je testirao gastroponudu zagrebačkog božićnog sajma, odlučio se za - jelo na žlicu. Ruski boršč, zimska juha od cikle, zelja, mrkve i krumpira s dodatkom junetine svidio se čak i onima koji nisu ljubitelji tekuće hrane. A dodatnu slast dalo je kiselo vrhnje, žlicu kojega je kuharica Anna Mišar dodala u tanjur.

Patka “to go”

Baš nikakve zamjerke nisu mogle naći novinarke koje su se uputile u obilazak, iako smo svakom proizvodu tražile “dlaku u jajetu”. Po četiri porcije kobasica i fritula te čaša kuhanog vina, ali i četiri neobične delicije kušalo se od Tomislavova i Strossmayerova trga, Zrinjevca, Jelačić-placa, Europskog trga pa sve do Gornjeg grada.

Davale su se ocjene od 1 do 5, a kupilo se ono što nam je privuklo pažnju “na prvu”, bilo da je presudio izgled, ime proizvoda ili glavna namirnica. Zaključak na kraju kušanja bio je - nije tako lako pronaći neobičnu hranu, ali vrijedilo je svake potrage. Jer kad smo ih pronašli, neobična jela puno su bolje kotirala od uobičajene ponude.

U hrani drukčijeg okusa, pakiranja i kombinacija prednjači jedna lokacija - Fuliranje, gdje se mogu naći i knedle sa šljivama kuhanima u šljivovici, pašticada u pecivu, vijetnamski sendvič Banh Mi, uštipci od bakalara, indijski gulaš vindaloo od janjetine i junećih obraza...

Najveće iznenađenje: Boršč!

No mi smo se odlučili probati patku s mlincima. Ne zvuči neobično, ha? No način na koji ju je složila ekipa iz The Garden Bar & Kitchena totalno je inovativan. Patku su nasjeckali i zamotali je u mlince. Zvučalo je dobro, okus je bio pogođen i to je jelo dobilo drugu najbolju ocjenu u kategoriji neobičnih.

– Ali da je barem malo više soli – bio je jedan od komentara, iako su se svi složili da umak od naranče potpuno bespotreban jer ne paše uz ovu kombinaciju. Kritike su, pak, išle na cijenu. Ova je delicija, naime, najskuplja od svih koje smo probali - košta čak 48 kuna, što je previše u odnosu na količinu na tanjuru.

Odmah preko puta uzeli smo i Nutella shot, piće dobiveno mješavinom istoimenog namaza, votke i vrhnja. Za njega su navijali slatkoljupci i nisu se nimalo razočarali. No oni koji ne podnose šećer popili su tek jedan gutljaj i ostatak prepustili onima koji su se njime oduševili.

Dobar je dojam ostavio i Buncburger u kućici Sarmagedon na platou Gradec, sastavljen od kiselog zelja i komadića bunceka u crnom hambi pecivu, koji su obojali aktivnim ugljenom.

Kobasica, pak, ima na svakom koraku, no baš zato što ih “ima svatko”, ugostitelji iz godine u godinu traže način da ono što nude bude malo drukčije. Cijene im se u prosjeku kreću od dvadeset do tridesetak kuna, iako ima i onih koje koštaju više, a najbolja koju smo probali bila je “Divlji Đuro” na Europskom trgu.

– Kobasica je s OPG-a Đurina hiža, pomiješali smo veprovo, srneće i svinjsko meso, a stavili smo je u tortilju kako bi se lakše jela – opisivao ju je Davor Sedlar, koji je svakodnevno peče na roštilju smještenom u kućici. Jedna od skupljih kobasica, cijene 44 kune, ujedno je i ona s drugom najboljom ocjenom.

Merguez janjeća kobasica sa salsom od zelenih rajčica i coleslaw salatom s komoračem na kućici Rougemarina osvojila je tri od četiri kušačice. Izgledom pomalo neprivlačna, jer je polegnuta na pecivo s ljubičastim umakom, iznenadila je okusom.

Da je barem friško

– Pecivo je super, umak s kupusom isto, a janjeća kobasica fino paše u cijelu priču - komentirale su cure. Loš je dojam ostavila hrenovka panirana u cornflakesima na štapiću. Dobra ideja, pomislile smo, no okus... to je neka druga priča. Vanjski omotač bio je skroz mastan, a ni hrenovka baš nije neke kvalitete.

Namučile smo se i dok smo pronašle dobre fritule. Dogodilo se i da su ugostitelji “podvalili” one od jučer, pa smo se prilično iznenadili kad nas je djevojka iz Caffea de Matoš zamolila da pričekamo nekoliko minuta da napravi svježe jer nam ne želi prodati stare.

Na kraju se kućica “Juice&Juice” pokazala najboljom u fritulama, kao i dodatak koji nam je preporučila Martina Šubic.

– Svi kažu da su najbolje one prekrivene domaćim pekmezom od marelice i posipane bademima – objasnila je prodavačica Martina dok je pekla fritule po starinski - tiskajući ih kroz šaku.

S rukavicama na rukama, naravno. Komentiralo se i da je to jedina porcija u kojoj je na svakoj frituli bila ista količina marmelade, za razliku od ostalih gdje se preljevi zadrže samo na vrhu.

Najbolje vino koje smo kušali je na kućici Mojo na Zrinjevcu. Blend vino mješavina je bijelog i crnog, a dodatan “šmek” dala je naranča.

Generalna kritika većini ugostitelja je da bi posebice u trenucima manje gužve mogli uvažiti zahtjeve pojedinih kupaca da stave ili izostave pojedini sastojak u burger ili kobasu. Jasno je da su to njihovi autorski recepti, ali ako nekome, primjerice, ne paše vrhnje ili senf, nema razloga da jelo ne dobije bez tih sastojaka.

OCJENE:

Kobase na 100 načina!

Kako bi se istaknuli ponudom omiljene delicije svakog adventa, ugostitelji pokušavaju osmisliti sve neobičnije recepte.

Domaće, božićne, u lepinji, od divljači, pržene... (sl)

Muka po fritulama

Iako bi po nekoj logici trebalo biti najlakše naći ukusne fritule, nije tako. Čini se da ih svatko prodaje, a rijetki imaju dobar recept. Veliki plus ugostiteljima koji priznaju da nisu friške i ponude da ispeku nove (sl)

Sve veći izbor vina i ostalog pića

Čini se da su ugostitelji nakon godina jednolične ponude kuhanog vina konačno odlučili otići korak dalje. Više ne prodaju svi isto, nego se trude biti originalni i drukčiji (sl)

Tko smišlja te neobične recepte?!

Kobase, vino, fritule, vino, fritule, kobase... Iako tako izgleda ponuda većine kućica, sve više njih trudi se ponuditi

nešto novo i drukčije. Tko zna tražiti, naći će genijalne delicije (sl)

