Nemate ideju za vikend? Preporučamo da svratite na Zelinsku šatorijadu

Ležaljke koje ste tijekom ljeta koristili na plažama duž jadranske obale ni slučajno nemojte spremati u ostavu, već ih, uz šator i malo dobre volje, spakirajte i dođite na Zelinsku šatorijadu, manifestaciju za sve ljubitelje druženja i boravka u prirodi, koja se već šestu godinu organizira u parku tamošnjeg sportsko-rekreacijskog centra. Ondje će od petka do nedjelje biti organizirane razne aktivnosti za djecu i odrasle poput odbojke na pijesku, graničara, jutarnjeg treninga i natjecateljskih igara.

– Podijelimo zajednički doživljaje i družimo se pred sam početak novog radnog ciklusa za odrasle i povratka u školske klupe za djecu i mlade. Ponesite sa sobom hranu za svoju obitelj prilagođenu boravku u prirodi poput konzervi, voća, povrća i lako probavljivih namirnica. Za ručak i večeru imat ćemo vatricu za roštilj pa ne zaboravite uzeti meso, povrće i začine. U parku su osigurani i sanitarni čvorovi, mjesto za roštiljanje uz drva i pribor, igralište za odbojku na pijesku, dječje igralište te sprave za street workout – napominju iz zelinske Turističke zajednice.

Domeću i kako je za boravak u parku sportsko-rekreacijskog centra, uz šator, potrebno spakirati i vreću za spavanje te madrac na napuhavanje za one koji žele nešto više komfora, pribor za higijenu, baterijsku svjetiljku, vodu, čekić za zabijanje klinova, fotoaparat za bilježenje lijepih trenutaka, društvene igre, karte, rezervnu odjeću, a vične svirače potiče se da sa sobom ponesu i pokoji instrument za još bolju atmosferu. Šatori se u petak postavljaju od 15 sati.

Subotnje i nedjeljno jutro započet će u devet sati, i to rekreacijom za razbuđivanje. Na poligonu i interaktivnoj stazici možete sudjelovati u natjecateljskoj igri "Tko prije" u organizaciji zelinskog Društva "Naša djeca", a nagrade su osigurane za troje najboljih. Organizirano i zajedničko blagovanje u 13 sati uz dobri stari grah za sve sudionike šatorijade. Veseli vikend u Zelini možete osigurati još do sutra, i to prijavom u Turističkoj zajednici, na mail tzg@zelina.hr ili telefonom na broj 01/2061 808.

