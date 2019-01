Nasilnom navijaču bacili bombu na kuću

– Dvije-tri minute prije nego što se dogodila eksplozija vidio sam nekog muškarca kako ispred te kuće gdje je eksplodiralo šeće psa, na glavi je imao kapuljaču. Ne bi tu bilo ništa čudno da on nije, nakon što je grunulo, nastavio šetati prema mjestu eksplozije, i onda se nakon toga još kratko, možda 15-ak sekundi, tamo zadržao i tek zatim produljio dalje, umjesto da je odmah čim je čuo eksploziju otrčao u suprotnom smjeru kao što bi, vjerujem, većina nas učinila – riječi su kojima je jedan od stanara Ulice Ograde u zagrebačkoj Dubravi opisao trenutke koji su se događali prije i nakon eksplozije koja se u toj ulici dogodila u nedjelju oko 23.30 sati.

Uzoran student sociologije

Prema do sada dostupnim informacijama, upravo u to vrijeme nepoznati je počinitelj bacio bombu u dvorište kuće koja se nalazi na kućnom broju 6B, a sreća u nesreći je da su u eksploziji oštećena samo vrata, fasada i stakla na prozorima, a Ivan Z. (34) i njegova četiri godine mlađa djevojka koji su se u tom trenutku jedini nalazili u kući srećom nisu ozlijeđeni. Iako je eksplozija snažno odjeknula, susjedi su uglavnom mislili da je netko od djece iz ulice u obližnju napuštenu garažu bacio veću petardu, kao što to i inače znaju činiti, a zbog akustike u garaži te se eksplozije “doista čuju kao da je pala bomba” pa ovaj put, kada se doista i dogodila eksplozija bombe, praktički nitko nije ni reagirao. Kad je u pitanju Ivan Z., na kojeg je tu bombu netko očito ciljano bacio kao neku vrstu upozorenja, susjedi o njemu ne znaju previše.

– Tu živi s djevojkom, a doselili su se prije otprilike dvije godine. Mislim da je ta kuća u kojoj žive u vlasništvu njegova oca koji živi u Austriji, a u Zagreb dođe svakih nekoliko mjeseci – govore stanari Ulice Ograde. Ipak, iako susjedi ne znaju previše o Ivanu Z., novinari su prije desetak godina ispunjavali stupce crne kronike izvještavajući o njemu, a sve je počelo nakon što je taj “uzorni student sociologije” najprije optužen, a zatim i osuđen za premlaćivanje tada 28-godišnjeg Nevena K.

Utrka po središtu Zagreba

Ivan Z. lovio je u ožujku 2008. s još desetoricom pripadnika ekstremno nasilnog ogranka BBB-a, poznatog pod nazivom Agram Crew, Nevena K. po centru Zagreba, a kad su ga napokon sustigli u Mutimirovoj ulici, srušili su ga na pod te pretukli bejzbolskim i teleskopskim palicama, skakali mu po koljenu te slomili prst na ruci.

>>Pogledajte video: Napad na zastupnika