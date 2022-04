Nakon zimske epizode vraća se proljeće, temperature ponovno rastu do 20!

Kiša, susnježica pa i snijeg obilježili su proteklih nekoliko dana tako da su Zagrepčani prvog travanjskog vikenda umjesto u šetnji po sunčanom Jarunu ili Bundeku mogli uživati u zimskim radostima poput sanjkanja na Sljemenu.

No, početkom novoga tjedna stiže nam i nova promjena vremena. Oblaci i hladni zrak napustit će naše krajeve, a već danas očekujemo više sunca. Okretanjem vjetra sa sjevernog na južni i jugozapadni ponovno će zatopliti tako da će današnji dnevni maksimalac biti oko 12 stupnjeva Celzijevih.

Sutra će se nastaviti slično vrijeme, no s više sunca pa će i dnevna temperatura rasti do 17. Od srijede val sunčanog vremena pratit će temperature oko 20 stupnjeva Celzijevih u najtoplijem dijelu dana, no jutra će biti razmjerno hladna stoga se treba slojevito odjenuti. Od jakne do kratkih rukava.

Prognostički modeli za kraj tjedna ponovno predviđaju destabilizaciju atmosfere i lošije vrijeme, no za preciznije prognoze trebat će pričekati još nekoliko dana.