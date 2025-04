Na dva se dana obustavlja tramvajski promet od Heinzelove do Žitnjaka, evo detalja

Zbog radova na energetskoj mreži ZET-a sutra i u četvrtak od 8.30 do 20 sati, bit će obustavljan tramvajski promet od okretnice Heinzelova do Žitnjaka. Tramvajske linije 2 i 13 prometovat će skraćeno do Heinzelove, a linija 3 izmijenjenom trasom do Kvaternikovog trga:

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova Linija 3: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg

Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Umjesto tramvaja prometovat će izvanredna autobusna linija 622 (Heinzelova - Kozari Bok). Zbog istih će radova i autobusne linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok), 235 (Dubrava - Trnava - Kozari Bok) i 281 (Glavni Kolodvor - Novi Jelkovec) od 8 do 20 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u smjeru zapada:

Linije 214 i 235: Koledinečka/Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Ul. grada Gospića/Slavonska avenija - Slavonska avenija (preko nadvožnjaka) - Ul. Marijana Čavića - Servisna cesta - Kozari Bok

Koledinečka/Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Ul. grada Gospića/Slavonska avenija - Slavonska avenija (preko nadvožnjaka) - Ul. Marijana Čavića - Servisna cesta - Kozari Bok Linija 281: Novi Jelkovec - redovnom trasom do raskrižja Ul. grada Gospića/Slavonska avenija - Slavonska avenija (preko nadvožnjaka) i dalje redovnom trasom

Privremeno se neće koristiti autobusno stajalište Žitnjak u smjeru zapada.