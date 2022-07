'Moj Tito s petokrakom u zjenici oka jedan je od plakata koji su srušili socijalizam'

Nisam hrabar čovjek, ali ako me ponese ideja, idem s njom do kraja. Mišljenja sam da čovjek treba posvetiti svoj život nečemu što je trajno. A dizajn ostaje trajno. To je posao u koji morate potpuno uroniti, ući u problem, a ne igrati se crtanja i bježati od društveno važnih tema – govori dizajner Boris Ljubičić dok zajedno razgledavamo postav njegove nove izložbe "Slike vremena: dizajn i politika" koja se do 21. srpnja može vidjeti u galeriji Hrvatskoga dizajnerskog društva. Na njoj su predstavljeni neki od njegovih najvažnijih radova, koji su nerijetko mijenjali način na koji promatramo svijet.