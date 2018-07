Miris roštilja i čarolija iz utrobe krušne peći na obali jezera Rakitje

Pravi majstori za noćnu šihtu

Niz je razloga zašto je krušna peć na drva sama po sebi ugostiteljska atrakcija prvoga reda.

Dobre krušne peći nisu izdanci serijske proizvodnje. Svaka se odreda projektira i izvodi po mjeri pojedinog ugostiteljskog objekta. Izvođači su majstori na glasu koji poput kuhara obično imaju neki tajni sastojak u vezivu ili oplati. Protok vrelog zraka svojevrsna je termička aerodinamika. Dimnjak je posebna priča; ako ne vuče kako treba, sve je zaludu. Kada je krušna peć namijenjena samo pečenju pizza, onda će dobar kuhar uz dobru peć relativno brzo svladati zanatske osnove. No ako se u peći pripremaju različita jela, od malog omleta do velikih pečenki, onda kuhar točno mora znati ne samo kako se distribuira toplina po njezinu dnu, nego i točne smjerove protoka vreline. Ložiti i održavati vatru, raspoređivati cjepanice i premetati žar, sve je to dio osebujne kulinarike krušne peći. To nije kulinarstvo, to je magija, tvrde znalci.

Pravi majstori ne mogu odoljeti završnom umijeću, sporoj pripravi jela na nižim temperaturama noću, kada se vatra ugasi, a stijenke krušne peći još dugo isijavaju energiju koju su danju upijale. Lički i bosanski lonac u izvornim zemljanim posudama takva su jela stvorena za noćnu šihtu krušne peći.