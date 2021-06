VIDEO Masovna tučnjava u centru Zagreba: 'Letjeli su stolovi, stolice, čaše...bilo je jezivo'

Sinoć oko 22,30 sati zabavu u centru Zagreba prekinula je skupina mladića. Prišli su drugoj skupin i bacili im stol. Tad je nastao potpuni kaos. Policija je potvdrila da ima saznanja o događaju i da se utvrđuju okolnosti.

- More ljudi je tamo bilo, kao u dobra stara vremena i sve je bilo super do nekih 22,30. Odjednom se stvorila skupina mladića u dobi od 20 do 30 godina. Prišli su dečkima koji nisu radili nikakve probleme, a koji su stajali dva metra od našeg stola. "Pazi da ti ne bi glava letjela", čula sam da je rekao jedan iz te skupine koja im je došla. I to je bilo to, odmah je zgrabio stol i bacio im ga, očito su imali neki sukob od ranije - prepričava mlada Zagrepčanka za 24sata.

Video masovne tučnjave možete pogledati OVDJE.

- Jedni na druge su bacali sve što im je stiglo pod ruke. Stolove, stolice, čaše, boce sa susjednih stolova. Netko je bacio i suzavac, ljudi počeli vrištati i bježati krvavi, razderanih majica. Konobar je pokušao obuzdati jednog pa su i njega gađali stolovima. To nije bila neka mala tučnjava, da su se oni pošaketali i to je to, ovo je stvarno bilo jezivo i opasno. U momentu je krenuo stampedo ljudi iz svih tih kafića, a meni se noge odsjekle - priča djevojka dodajući kako je baš malo prije ovog incidenta prošla i policija provjeravajući je li sve u redu.

- Odmah je stala i muzika, a u jednom trenu se čulo kao pucnjava, ali to su odjekivali lomovi stakla. U toj gužvi su nastradali i ljudi okolo, ni krivi ni dužni. Jednu curu je pogodila čaša u glavu, odnosno u lice, iz nosa joj šikljala krv, plakala je i vrištala. To se sve užasno brzo odvilo, a ovi koji su započeli su se razbježali po Bogovićevoj. Mi smo se konačno uspjeli nekako odmaknuti malo dalje, ali smo ostali još 15-ak minuta jer nismo mogli doći k sebi od suzavca i šoka. Ništa ne vidiš, peče grlo, ne možeš disati pa su nam konobari donosili vodu - kaže.

Masovnu tučnjavu snimila je i nadzorna kamera jednog od kafića.

- Možemo potvrditi da znamo za taj odgađaj, u tijeku je utvrđivanje svih okolnosti. Prema početnim informacijama koje za sad imamo, jedna je osoba lakše ozlijeđena - rekli kratko iz zagrebačke policije.