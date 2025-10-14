Marijanske pjesme ponovno odjekuju crkvom Svete Mati Slobode: Festival Mater Libertatis okuplja zborove iz Hrvatske i Slovenije

Festival zborske sakralne glazbe "Mater Libertatis" održat će se u subotu, od 14 do 15 sati u crkvi Svete Mati Slobode u Zagrebu. Publika će imati priliku uživati u izvedbama marijanskih pjesama koje vjernici i hodočasnici rado pjevaju, poput "K suncu prosi vsaka roža", "O, mila Majko" i "Zdravo, Djevo čista", ali i u umjetničkim skladbama poput "Ave Marije" Franza Biebla i popularne "Hail Holy Queen".

Na festivalu nastupaju Ženski pjevački zbor "Cantus ante omnia", Oratorijski zbor Crkve sv. Marka "Cantores sancti Marci", Folklorni ansambl SKUD-a"Ivan Goran Kovačić", KUD-ovi "Croatia" i "Žumberčani", te zborovi iz Svete Klare, Ljubljane i Botinca. Nastupe će ocjenjivati stručni žiri u sastavu Darjana Blaće Šojat, Franjo Klinar i vlč. Ivan Bingula, dok će prošlogodišnji pobjednik, Zbor Župe Marije Pomoćnice s Knežije, nastupiti u revijalnom dijelu u 20 sati.

Festival, koji se održava četvrtu godinu zaredom uz podršku Grada Zagreba, organizira udruga "Ergo artis" u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka te uz medijsku podršku Radija Marije, Hrvatskog katoličkog radija i Laudato TV-a. Riječ je o trećem koncertu sakralne glazbe u ciklusu "Tre sacre", koji promovira zborsko pjevanje i bogatu tradiciju duhovne glazbe.