Majke pred Tomaševićevim stanom: "Izdao nas je, a vjerovali smo mu!"

Spavaš li mirno, Tomica, upitale su transparentom zagrebačkog gradonačelnika večeras majke odgojiteljice koje već treći tjedan prosvjeduju protiv odluke gradske uprave da ukine mjeru roditelj-odgojitelj. Desetak majki ovoga se puta sastalo na novoj lokaciji, ispred stana na Trešnjevci gdje Tomislav Tomašević živi sa suprugom i ljubimcem.

-Imam bebu od šest mjeseci i blizance od nepune tri godina koji se u vrtić još ne mogu upisati. Imat ćemo puno problema kada se mjera ukine i gradonačelnika još jednom molim da se urazumi. Tomašević nas je lagao. Obećao je da stečena prava neće dirati i mnoge od nas dale su mu glas. Srezao nam je sve i dao rok od šest mjeseci da se snađemo što je nemoguća misija - ispričala je Vesna Barušić, majka petoro djece. Majke je ovoga puta došao podržati i umirovljenik Mato Perović.

-Društvo u kojem se ne poštuju majka i dijete osuđeno je na propast. Poručio bih Tomaševiću da malo razmisli je li svjestan da je napad na make i djecu uništavanje obitelji, pogotovo one s puno djece koje su najvrjednije u društvu. Tomašević je mlad čovjek i nije svjestan da je postao instrument u rukama zla - poručio je umirovljenik.

Majke su posebno ogorčene jer se iz gradonačelnikovih predizbornih poruka dalo iščitati da će poboljšati mjeru, a umjesto toga, dogodilo se suprotno, objašnjava Ljiljana Dragić, pokretačica inicijative "Djeca su budućnost".

-Oni prema nama nema nikakvu empatiju, odlučili su rezati da bi uštedjeli, to je njihova odluka. Mi se pitamo zašto je to tako jer osim nas u proračunu ima još stavki na kojima se moglo rezati, a o kojima nitko ne priča. Sastajat ćemo se i dalje s predstavnicima vlasti jer nisu upućeni u našu problematiku. Brojevi i statistički podaci koje prikazuje Grad, nisu točni. Oni govore da mjera nije uspješna, no mjera zapravo jest uspješna. Broj obitelji koje se odlučuju na treće dijete zbog mjere se povećao za 33 posto - objasnila je Ljiljana Dragić te najavila novu prosvjednu akciju, Advent roditelja odgojitelja u subotu u 16 sati na koji pozivaju i gradonačelnika.