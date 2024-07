Lože HNK-a od jeseni će dobiti nove stolce: Zamijenit će ih 400, u odabir uključili i publiku

U više od 120 godina postojanja zgrada Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu imala je dvije obnove. Tehnički uređaji rekonstruirani su 1937., a tri desetljeća poslije provedena je i do danas jedina sveobuhvatna građevinska obnova za koju su bile potrebne čak dvije godine. Tada je obnovljeno i zapadno krilo zgrade Kola, koje je za potrebe kazališta podignuto tijekom njegove gradnje, a podzemnim se hodnikom ispod Hebrangove ulice povezalo sa zgradom HNK. Upravo iz te sveobuhvatne obnove od prije pola stoljeća datiraju i stolci na kojima posjetitelji središnje i najstarije kazališne institucije u Hrvatskoj sjede satima uživajući u dramskim, opernim ili pak baletnim ostvarenjima. No samo sjedenje i ne predstavlja užitak jer je riječ o neudobnim i dotrajalim stolcima kojima je rok trajanja odavno istekao. Kako bi iskustvo boravka bilo bolje za posjetitelje, HNK je odlučio to promijeniti. I u promjenu uključiti sve građane.

Svi zainteresirani, naime, mogli su doći u zgradu na Trgu Republike Hrvatske 15 i isprobati prototipove stolaca koji su bili u konkurenciji da zamjene postojeće u ložama te glasovati putem listića za svog favorita. – Komentari građana bili su izvrsni i odaziv je bio iznenađujuće velik. Procesu smo pristupili u uskoj suradnji sa strukom te je tako projektni zadatak izradio HNK u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom, a važno je napomenuti da je u konačnici riječ o potpuno hrvatskom proizvodu. Stolce će prema idejnom rješenju hrvatskog dizajnera izrađivati hrvatska tvrtka, čime pridonosimo i zapošljavanju naših stručnjaka i majstora – kazala je Iva Hraste Sočo, intendantica HNK. Pobjednički je stolac Nikole Radeljkovića, dodala je, a izabralo ga je stručno povjerenstvo u čijem su sastavu, uz nju, bili i Nevena Tudor Perković iz Ministarstva kulture i medija, Luka Thumm iz Grada Zagreba, Ana Škevin Mikulandra iz Hrvatskog restauratorskog zavoda i Denis Rubinić iz HNK.

– Proces dizajna bio je kratak i efikasan jer se oblikovna ideja javila odmah. Osnovni je cilj bio postići formu koja ne podilazi neobaroknom stilu, a koja se opet uklapa u njega. Dakle, osuvremeniti i reducirati, a opet zadržati dašak kazališnog raskoša – objasnio nam je Sven Jonke, koji je s Radeljkovićem surađivao na projektu. Za industrijsku će proizvodnju, dodao je, biti zadužena Prostoria te će sve lože i prateći prostori biti opremljeni novim stolcima već za otvaranje kazališne sezone u rujnu.

Riječ je o čak četiri stotine stolaca, a projekt zamjene stajat će 191.440 eura. Stolci imaju jednostavnu, drvenu konstrukciju, a naslon i sjedište izrađeni su od pretapecirane šperploče i spužve. Naslon koji iz frontalnog pogleda nalikuje na mašnu presvučen je u crveni pliš, a drvena konstrukcija lakirana je u crveni ton identičan presvlaci. Stari stolci koje zbog oslabljene drvene konstrukcije i zbog učestalih popravaka nije bilo moguće obnavljati pak pozdravit će se s glamuroznim kazališnim dvoranama. Premda njihova sudbina još nije odlučena, dio će kao važan dio povijesti HNK biti pohranjen u Hrvatskom povijesnom muzeju.

– Uključivanje javnosti u projekte poput ovoga činilo nam se kao zanimljiv i inovativan pristup u kojem naša publika može sudjelovati u odabiru i "svojih" stolaca na kojima će ubuduće sjediti gledajući naše predstave – kazala je intendantica Hraste Sočo. HNK iz sezone u sezonu, dodala je, nastoji uključiti građane u aktivno sudjelovanje u mnogim projektima.

– Želimo čuti mišljenje građana o nekim našim inicijativama, ali i omogućiti im lakši pristup programima. Tako nastavljamo i u sezoni koja je pred nama. Na Zagrebačkom opernom festivalu početkom rujna putem ankete koju smo provodili i tijekom prvog festivalskog izdanja tražit ćemo mišljenje i prijedloge, a u prosincu ćemo za sve građane koji možda neće uspjeti doći do svojih ulaznica uživo na velikom platnu ispred HNK prenositi balet "Orašar" – objasnila je Iva Hraste Sočo.

