Lovrić: 'U prvih 20 mjeseci nakon izbora izgradit ćemo oko 800 stanova za priuštivi najam'

Priuštivo stanovanje nije predizborna tlapnja, već vrlo lako rješiv problem kada posjedujete znanje, strategiju i tim ljudi koji to mogu ostvariti, poručio je na konferenciji za medije Ivica Lovrić, kandidat za zagrebačkog gradonačelnika koalicije BUZ, Blok umirovljenici zajedno i Plavi grad. U prvih 20 mjeseci nakon izbora najavio je i izgradnju oko 800 stanova za priuštivi najam s pripadajućim garažama u limenkama na Borongaju i u Podbrežju gdje je aktualnog gradonačelnika dočekala spremna građevinska dozvola koja je u četiri godine istekla..



– Kod nas u kvartu imamo 33 limenki iz 60ih kojima je istekao rok trajanja i potrebna im je temeljita energetska obnova. Ako bismo prilikom tog projekta, podigli te zgrade za etažu, dvije, dobili bismo prostor za oko 500 stanova za priuštivo stanovanje. Međutim, prema restrikcijama novog Generalnog urbanističkog plana kojega Tomašević srećom, nije uspio izglasati, gradnja novih stanova u Podbrežju ne bi bila moguća – kazao je Marinko Blažević, predstavnik suvlasnika stanara dijela limenki i predsjednik Mjesnog odbora Bruno Bušić. Najbolji partner u takvom projektu je Grad, dodao je. U blizini limenki, nalazi se i gradsko zemljište idealno za postavljanje nadzemne rotacijske garaže s 1000 parkirnih mjesta kojom bi se riješio problem parkinga u naselju.

Plavi grad se ozbiljno prihvatio razvoja Zagreba u idućih 30 godina kojime je obuhvaćena i stavka gradnje novih stanova za priuštivo stanovanje, istaknuo je arhitekt Otto Barić, kandidat za zamjenika gradonačelnika.



– Jedna od temeljnih točaka našeg programa je urbanistička revitalizacija Zagreba, a kroz to je moguće izgraditi i 5.000 stanova za priuštivo stanovanje. Uzor u tome nam je Beč koji to čini posljednjih sedamdeset, sto godina i danas u svome vlasništvu ima oko 200.000 takvih stanova. Jedan od najbržih načina da se izgrade povoljni stanovi jest revitalizacija zgrada poput limenki. Uz gradnju stanova na tim lokacijama Grad može financirati obnovu fasade, ugradnju liftova, solare koji bi ih besplatno pogonili i zaokružiti sve dodatnim garažama kojih svuda manjka – kazao je Barić.



Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno Milivoj Špika naglasio je važnost nadogradnje dizala u zgradama gdje nedostaju kao jedan od važnih ciljeva za zagrebačke umirovljenike. – U našem programu za umirovljenike, to je jedan od prioriteta, a dizala ćemo nastojati ugrađivati u najkraćem roku gdje god je to potrebno – istaknuo je Špika. Lovrić je pak rekao da je stanogradnja jedan o prioriteta Plavog grad.



– Podsjetit ću da Grad u vlasništvu ima oko 6000 stanova, no niti jedan od njih nije izgrađen u protekle četiri godine, no oko 500 ih je ispražnjeno. Najam stanova bit će oko pet eura po kvadratu, prednost će imati Zagrepčani i mlade obitelji. Krećemo s limenkama gdje ćemo izgraditi oko 500 stanova na dvije nove etaže. riješit ćemo veliki problem suvlasnika i to za oko 18 do 20 mjeseci –zaključio je te dodao da u prvom mandatu slične projekte priuštive stanogradnje namjerava aktivirati i na drugim gradskim zemljištima poput Gredelja, Zagrepčanke, Tvornice Sljeme u Sesvetama...