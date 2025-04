Lovrić: 'Kad se novac iz gradske kase dijeli frendovima, ima se za sve'

I dok zagrebački mali poduzetnici, obrtnici, ugostitelji i iznajmljivači zbog silnih nameta žive na rubu egzistencije i gase svoje tvrtke i obrte, za članove platforme Možemo! vrijede drugačija pravila, naveli su Ivica Lovrić i Otto Barić, kandidat za gradonačelnika i zamjenika stranke Plavi grad. "Odličan primjer je Miljenka Buljević, predsjednica Gradske četvrti Donji Grad, šefica udruge Kulturtreger, vlasnica kafića Booksa i viđena možemovka. I dok je Tomašević na svim drugim mjestima u gradu pokrenuo hajku na ugostitelje, uklonio im terase i za 900 posto povećao najam, frendici Miljenki, sve je dopušteno. Stolovi Bookse zakrčili su nogostup, a da joj ne ometa goste, dogradonačelnik Luka Korlaet je prostor pred njezinim lokalom u Martićevoj proglasio pješačkom zonom", rekao je Lovrić. No to nije sve, nastavio je.



"Njezina udruga Kulturtreger lani je iz gradskog proračuna dobila 150.000 eura, ove godine sjelo im je već 40.000, a iznosi od 57 do 78.000 eura za Kulturtreger su osigurani i za naredne tri godine. Kad se novac iz gradske kase dijeli frendovima, ima se za sve. Licemjerno, zar ne", dodao je Lovrić. U ove četiri godine platforma Možemo! pokazala je nezapamćen prezir prema bilo kakvom obliku privatnog poduzetništva u metropoli što koči njezin razvoj, domeće. Slična praksa nije zabilježena nigdje u Europi, no od 2. lipnja to se mijenja, navodi. Lovrić je istaknuo i kako će cijenu terasa vratiti na iznose koji su vrijedili prije dolaska Tomaševića na vlast te kako će se voditi računa da ne strše i ne nagrđuju vizuru grada te postaviti jasna pravila i spriječiti dosadašnji nered. Smanjit će se i stopa poreza na dohodak koja danas dodatno opterećuje ne samo poduzetnike, već i inflacijom napaćene Zagrepčane. U višoj stopi porez na dohodak umjesto 33, bit će 31 posto, a u nižoj umjesto 23 posto, 20.



Od 2. lipnja, Lovrić najavljuje i gradske poticaje u iznosu od 5.000 eura bespovratnih sredstava svima onima koji otvaraju obrt za deficitarna zanimanja i autohtone zagrebačke obrtnike. Grad će tim skupinama sniziti i trošak najma poslovnog prostora kako bi otužni, prazni, gradski izlozi ponovno oživjeli. Trenutno takvih u zagrebu ima 350, a najam će koštati jedan euro. Grad će voditi brigu i o taksistima te im dozvoliti promet pješačkim zonama u Draškovićevoj i Staroj Vlaškoj te vratiti taksi stajalište u Masarykovoj.

Na svoje će doći i mali iznajmljivači koji momentalno trpe harač, dodaje. "Porez na nekretnine bit će minimalnih 0,6 eura po kvadratu, a paušal se vraća na dosadašnjih 40 eura po krevetu. Da nije bilo porasta jeftinog najma kroz ponudu stanova, ne bi bilo ni velikog rasta turističke djelatnosti u Zagrebu. Ovakav smještaj koristi veliki broj gostiju grada Zagreba, koji pospješuju potrošnju u trgovinama, restoranima, koncertima, muzejima, ali i kupuju rukotvorine i suvenire koje izrađuju naši obrtnici", ističe Lovrić. Dodaje i kako će se ovim mjerama postići efekt kružnog gospodarstva na zadovoljstvo malih poduzetnika, obrtnika, ali i zagrebačkih gostiju.



Grad se mora aktivno uključiti u sprečavanje odumiranja stare gradske jezgre i nekadašnjih trgovačkih ulica koje gube bitku s trgovačkim centrima na periferiji, smatra arhitekt Otto Barić. "Ta spirala odumiranja se može zaustaviti aktiviranjem gradskih i državnih prostora kroz simbolične najamnine u zamjenu za atraktivne obrte i to ne samo ugostiteljstvo nego sve ono sto čini grad interesantnim i autentičnim poput concept storeova, postolara, butika, uslužnih obrta, malih dućana, pekarni, rukotvorina, malih vinarija, bistroa i zalogajnica s autentičnom hranom od svježih namirnica u suradnji s Gradskim tržnicama", navodi arhitekt Otto Barić.

Primjera takve dobre praske ima u svuda u svijetu, primjerice Židovska četvrt u Budimpešti, londonski Bloomsbury i Soho, pariška Latinska četvrt, Barrio Gotico u Barceloni, njujorška Tribeca i Meatpacking district... "Martićeva je dobar primjer, ali treba aktivirati i druge prostore poput Vlaške, Tkalčićeve, Ilice i Tratinske na Trešnjevki", ističe on. Zagreb tim mjerama može doživjeti potpunu transformaciju i to već u prve dvije godine mandata, dodaje. "Sve ovo može se postići jednostavnom redistribucijom gradskog novca koji se u posljednje četiri godine nekontrolirano slijeva u džepove odanih možemovaca u poticaje za malo i srednje poduzetništvo kao i za mjere koje olakšavaju život Zagrepčanima poput besplatnog javnog prijevoza", navodi Lovrić. Za upravljanje treba imati znanje i viziju, a toga se Zagrepčani baš i nisu nagledali u mandatu Tomislava Tomaševića. "Zagreb je od svog osnutka bio trgovačko i obrtničko središte. Pozitivnim politikama od toga ćemo napraviti turistički brend u kojem će uživati i Zagrepčani. Jedino Plavi grad nudi rješenja, a ne izgovore", zaključili su.