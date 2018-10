Ljutiti stanovnici Grižanske: Dosta nam je kopanja, buke i prašine!

Prašina u zraku od koje se ne može normalno disati te buka bagera, bušilica i čekića budilica su stanovnicima Grižanske ulice u Dubravi svako jutro od sedam, a prate ih kroz dan sve do kasnih popodnevnih sati.

– Stalno mi lupaju nad glavom, nemam više ni trenutka mira – frustrirana je Stana Barišić koja živi tik uz građevinske radove.

“Žile kucavice” kvarta

I tako od sredine lipnja jer se u toj i susjednoj Ulici Rudolfa Kolaka polaže toplovod. Radovi u Grižanskoj trebali su završiti 24. kolovoza, potom su produljeni do 28. rujna, a kada se ustanovilo da se ni tada kopanju ne nazire kraj, novi je rok postavljen za 15. listopada. No na spomen toga datuma skeptični su i stanovnici i radnici na gradilištu.

– Da će biti gotovo do 15. listopada? Da, možda 2019. godine – među sobom dobacuju komentare, no ipak zdušno prianjaju na posao jer znaju da dolazi blagdan Svih Svetih i da će Grižanskom tada stići prava navala automobila na putu za groblje Miroševac. Ne završe li na vrijeme, svjesni su svi, doći će do pravog prometnog kolapsa u cijeloj Dubravi, pa i šire.

Gradilište u Kolakovoj, jednoj od prometnih “žila kucavica” te gradske četvrti, otvoreno je pak u rujnu, ali je tjednima zjapilo prazno iako je predviđeni rok završetka radova bio 1. listopada. Kako objašnjavaju u HEP Toplinarstvu, koje polaže toplovod, zbog toga što su obje ceste vitalne prometne točke u Dubravi, ne mogu istovremeno biti zatvorene pa su radnici u Kolakovoj morali čekati da se Grižanska dovrši. A kako je postalo evidentno da Grižanska neće biti završena do sredine mjeseca, prolongirano je i postavljanje toplovoda u Kolakovoj.

– S obzirom na nadolazeći blagdan te ulazak u zimski režim održavanja prometnica, radovi u Ulici Rudolfa Kolaka obustavit će se, a postojeći prijekop sanirati najkasnije do 15. listopada. Postavljanje toplovoda nastavit će se u proljeće – poručuju iz Grada Zagreba koji sudjeluje u asfaltiranju i postavljanju nove rasvjete.

U HEP Toplinarstvu objašnjavaju da je do probijanja rokova došlo zbog nepredviđenih komplikacija za vrijeme radova.

Odmogle i obilne kiše

– Na trasi smo naišli na instalacije koje nisu evidentirane u katastru vodova, nakon premještanja bilo je potrebno provesti višekratno ispiranje vodovodne mreže, a također je došlo i do plavljenja rova zbog iznenadne obilne kiše – kažu u HEP Toplinarstvu te mole stanovnike Dubrave za još malo strpljenja.

