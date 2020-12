'Kvar je popravljen, a plin i dalje isključen pa se čitav dan smrzavamo'

Temperature su već danima ispod minusa pa većina građana dane provodi kod kuće na toplom. Takav 'luksuz' nema obitelj Lučić iz Zagreba kojoj je zbog kvara na instalacijama isključen plin pa čitav dan odjeveni u najtopliju odjeću bezuspješno čekaju njegovo ponovno uključenje.

-Instalacije su puštale plin pa je kućni savjet angažirao plinoinstalatera da popravi kvar. Sanirali su problem jutros, no mi još uvijek čekamo uključenje što je predviđeno za sutra što je birokratski indolentno po ovom vremenu. Čisti šlamperaj, bez brige o dobrobiti građana - govori Ivo Lučić, stanar zgrade u Dubravi.

Uobičajena procedura

U stanu živi s još dvoje ukućana i nemaju nikakvu alternativan način grijanja. U zgradi u Ulici Dubrava 256d njihov ulaz sa devet stanova čitav dan nema plin.

-Hladno nam je, svi imamo po tri odjevna predmeta na sebi, no i dalje se smrzavamo - kaže nam promrzli stanovnik Dubrave. Njegova je supruga čitavog dana bezuspješno zvala majstora, nadležni gradski ured i plinaru, no uzalud.

-Najprije sam zvala plinaru i tražila da omoguće provođenje naloga za uključivanjem plina danas. plinoinstalater koji je popravljao kvar dogovorio je da plin bude otvoren sutradan. Zvala sam i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo gdje su mi rekli da ne mogu odstupiti od dogovorene procedure. To mi nije držalo vodu pa sam nazvala i hitne intervencije Gradske plinare gdje su me također odbili - govori Ivina supruga Mira Lučić koja je naposljetku zvala i plinoinstalatera, no on joj je poklopio slušalicu.

Kazala je i da ih je plinoinstalater prije tri dana obavijestio kako neće biti plina 24 sata, a mi smo neslužbeno doznali kako se radi o uobičajenoj situaciji prilikom popravka kvarova na instalacijama te da se zna dogoditi i da čitav proces potraje i po nekoliko dana.

Kada će na spomenutoj adresi plin biti ponovno uključen i zbog čega proces toliko traje upitali smo Gradsku plinaru, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga zaprimimo.

(naslovna fotoggrafija je ilustracija)