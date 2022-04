Kroz natjecanje ZGHack učenici predlažu ideje kako gospodariti otpadom, a tu su i vrijedne nagrade

Da bi osvijestio osnovnoškolce o ekološkim problemima i uključio ih u njihovo rješavanje, Zagrebački holding organizirao je školsko timsko natjecanje Zagrebački holding predstavio je najveće školsko timsko natjecanje ZGHACK koje je predstavio danas u Osnovnoj školi Medvedgrad.

Rješavat će se problemi vezani za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom u vlastitom domu i zajednici, a sve to funkcionira na konceptu „green hackathona“ – strategiji učenja u kojoj se učenici suočavaju s ekološkim problemima i nude svoje viđenje rješenja.



Prijave su otvorene za sve učenike od trećeg do osmog razreda koji će se kasnije razvrstati u dvije grupe s obzirom na dob, da bi bilo pravedno. U svakoj osnovnoj školi koja planira poslati prijavu, potrebno je održati interno natjecanje pa od svih ekipa izabrati po jednu najbolju iz obje dobne skupine. Nakon toga, žiri koji radi na projektu odabrat će 14 najboljih ekipa čije ideje ulaze u hackathon. Izazovi s kojima se školarci mogu susresti su, primjerice, razvrstaj otpad u svom kućanstvu, sagradi tvornicu, to jest, postrojenje za obradu otpada, sagradi svoj zeleni otok i reciklažno dvorište, učim prijatelja zašto i kako treba odvajati otpad te otpad može postati…što?

Najbolji dio natjecanja održava se na edukativnoj verziji jedne od popularnih platformi – igrici Minecraft. Naime, svoje ideje o rješavanju problema potrebno je napraviti u 3D verziji softvera pomoću alata koje pruža igrica pa svojom kreativnošću i timskim radom doći do nagrada. Oni najbolji dobit će prijenosna računala, a njihov mentor električni romobil. Druga nagrada su poklon ponovi za web shop Žuti klik u vrijednosti od 2500 kuna, a treća nagrada je džepni WiFi ruter i besplatna usluga koja traje godinu dana. Publika će također glasovati, a najbolja tri tima prema njihovim glasovima osvajaju put u Savudriju u lipnju na sedmu Međunarodnu dječju ronilačku eko patrolu gdje će moći naučiti roniti i sudjelovati u čišćenju podmorja te drugim aktivnostima.

Tim s najviše bodova osvojit će nagradu i za cijelu školu – uređenje kompletnog okoliša škole. Proglašenje najboljih je u nedjelju 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti, a prijaviti se mogu svi do 8. svibnja. Sve što je potrebno jest napraviti svoj svijet i riješiti ekološke probleme.

Projekt je predstavio Boris Sesar, inicijator ZGHACK-a i član Uprave Zagrebačkog holdinga.

- ZGHACK je logičan nastavak edukativnog projekta „Odvajamo otpad, usvajamo navike! koji je također namijenjen djeci. Ovim projektom dodatno ih potičemo na aktivan pristup poželjnom ponašanju prema zaštiti okoliša s posebnim naglaskom na gospodarenje otpadom. Nakon prednatjecanja u školama, koje traje do 8. svibnja, u hackathon ulazi 14 timova sa zadatkom da na kreativan način odgovore na jedan od pet izazova koje smo im pripremili. Timovi pozvani u hackathon verziju svoje ideje razvijat će tijekom dva dana, odnosno 20. i 21. svibnja 2022. godine, u ZICER-u na Minecraft Education Edition platformi – istaknuo je Sesar. Predstavljanju su prisustvovali i Predsjednik Uprave Algebre, Tomislav Dominković, koja je stručni partner na projektu, direktorica Microsofta Hrvatska, Tatjana Skoko, a projekt je podržala i ravnateljica OŠ Medvedgrad Marija Kovač.