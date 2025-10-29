Krađa u Dubravi završila napadom na policajca, uhićen 21-godišnjak

U utorak oko 15.45 sati, u zagrebačkoj Dubravi, u Ulici Aleja javora, dogodila se krađa koja je završila uhićenjem i napadom na policajca. Prema informacija Policijske uprave zagrebačke nepoznati mlađi muškarac prišao je parkiranom, otključanom osobnom automobilu marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu 48-godišnjaka, iz kojeg je otuđio ruksak kojim se koristila 47-godišnja članica obitelji. Nakon toga pobjegao je prema Aleji lipa, gdje ga je u automobilu marke Ford čekao stariji muškarac kako bi zajedno pobjegli s mjesta događaja.



No njihov je bijeg spriječio policijski službenik koji se u tom trenutku nalazio u službenom vozilu i obavljao redovne policijske poslove. Blokirao im je put službenim automobilom, pokušavši provjeriti njihov identitet. Tada je 21-godišnji počinitelj izašao iz vozila i napao policajca, koji je uporabom sredstava prisile – tjelesne snage i sredstava za vezivanje – svladao otpor i uhitio ga. U službenim prostorijama policije utvrđeno je da se radi o 21-godišnjaku i 50-godišnjaku, koji su privedeni na kriminalističko istraživanje. Policijski službenik je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava. Počinitelji nisu ozlijeđeni, no pregledani su u službenim prostorijama. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.