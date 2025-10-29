Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
U ALEJI JAVORA

Krađa u Dubravi završila napadom na policajca, uhićen 21-godišnjak

Policija/Ilustracija
PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
29.10.2025.
u 12:01

Počinitelji nisu ozlijeđeni, no pregledani su u službenim prostorijama. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

U utorak oko 15.45 sati, u zagrebačkoj Dubravi, u Ulici Aleja javora, dogodila se krađa koja je završila uhićenjem i napadom na policajca. Prema informacija Policijske uprave zagrebačke nepoznati mlađi muškarac prišao je parkiranom, otključanom osobnom automobilu marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu 48-godišnjaka, iz kojeg je otuđio ruksak kojim se koristila 47-godišnja članica obitelji. Nakon toga pobjegao je prema Aleji lipa, gdje ga je u automobilu marke Ford čekao stariji muškarac kako bi zajedno pobjegli s mjesta događaja.

No njihov je bijeg spriječio policijski službenik koji se u tom trenutku nalazio u službenom vozilu i obavljao redovne policijske poslove. Blokirao im je put službenim automobilom, pokušavši provjeriti njihov identitet. Tada je 21-godišnji počinitelj izašao iz vozila i napao policajca, koji je uporabom sredstava prisile – tjelesne snage i sredstava za vezivanje – svladao otpor i uhitio ga.   U službenim prostorijama policije utvrđeno je da se radi o 21-godišnjaku i 50-godišnjaku, koji su privedeni na kriminalističko istraživanje. Policijski službenik je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava. Počinitelji nisu ozlijeđeni, no pregledani su u službenim prostorijama. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Ključne riječi
Dubrava Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

KidZona Boutique rođendaonica
INOVATIVNO

Otvorena KidZona u centru Zagreba

Ovog vikenda u Zagrebu je otvorena KidZona Boutique rođendaonica. Vlasnice Cindy Šoštarić Hadžić i Maja Brlek Krmić osmislile su novo mjesto za djecu i roditelje. Inovativan dizajn i nježne pastelne tonove prostora potpisuju Ivana Bucković i Sanja Kolarić Piplica. KidZona nudi pedagoški osmišljene programe kroz niz zabavnih aktivnosti koje potiču psihosomatski razvoj djece, a njena jedinstvenost je u tome da svako dijete može pronaći svoj svijet prolazeći kroz zone koje razvijaju maštu.

Učitaj još

Kupnja