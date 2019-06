'Kolege iz drugih gradova mogu doći i učiti od Bandića'

Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić je jutros na konferenciji za novinare na temu Akti gradonačelnika odgovorio na neka ključna pitanja vezana uz aktualna zbivanja u hrvatskoj metropoli.

Gradonačelnik Bandić odgovarao je na pitanja novinara o sljemenskoj žičari, električnom tramvaju koji bi išao do Zračne luke Franjo Tuđman te između ostalog o svojim planovima za stranku Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti.

O tramvaju i Petruševcu

- Nikad nisam govorio o nikakvom tramvaju. Ne znam odakle vam sve te ideje. Recite mi jednu izjavu gdje sam ja govorio o tramvaju- ukratko je odgovorio na jedno od prvih pitanja kojima je započela konferencija.

- Točka dnevnog reda nije to. SDP predlaže točku dnevnog reda koja se neće usvojiti. Ja se nadam da su ljudi iz SDP-a na tragu otvorenog i sigurnog grada i da ne dijelimo ljude- otresito je odgovorio na pitanje o useljavanju obitelji u Petruševec za koju je ponavljao kako nije na točki dnevnog reda.

- Sad kad ste me već isprovocirali, kako bi bilo da su meni zabranili da dođem ovamo. To bi bio gubitak. Kaj vi mislite? Vratili bi čovjeka koji je dobio 6 mandata u 17 godina- rekao je gradonačelnik Bandić.

Istaknuo je kako je politika grada Zagreba i njegovog gradonačelnika multikulturalna te zatim počeo nabrajati fraze koje stoje na plavim plakatima po cijelom gradu, kasnije spomenuvši iste u kontekstu odgovora na pitanje o sljemenskoj žičari.

- Živi grad i živi ljudi. Najmanja stopa nezaposlenosti. Najveći stupanj obrazovanja i stupnja otvorenosti te sigurnosti. Kako može bilo koja stranka, pa i moja bivša, stavljati to na dnevni red? Nešto nije u redu s glavama- kazao je gradonačelnik Zagreba.

U slučaju Petruševca ne vidi problema te komparira njihovo doseljavanje sa svojim kad se svojedobno za vrijeme studija preselio u Zagreb.

- Inače, u Petruševec ide 29 obitelji slabijeg imovinskog stanja. Ne znam na čemu inzistirate? Na tome da će ljudi spriječiti dolazak drugih u neki dio grada? To nije grad za kojeg živim već 19 godina. Kolege iz drugih gradova mogu doći i učiti od Bandića. Razmislite o tome. Kako bi bilo da stavljamo barikade kad ljudi dolaze u različite dijelove grada? Onog momenta kad se budu prebrojavali ljudi u ovom gradu, ja više neću biti gradonačelnik- završio je tako svoju misao te zatim nastavio.

- Nemojte tako o ljudima koji nemaju ništa. Odakle takvo licemjerstvo? Zašto ste zločesti tako? Jeste li svjesni što govorite uopće? Tamo će se doseliti čovjek koji nema ništa, koji će vjerojatno prvi puta vidjeti kupatilo- kazao je gradonačelnik Bandić.

Istaknuo je kako je to minimum socijalne pravde koji mogu im omogućiti te kako treba voditi računa o ljudima koji "ostaju na marginama".

- Treba voditi računa o ljudima koji ostaju na marginama. Vi pomažete da ta jadna sirotinja ostane stigmatizirana (novinaru). Meni mandati ne trebaju, imam ih dovoljno. Ja donosim odluke za generacije, ne za mandat i samo takvom politikom mogu dobiti sedmi- rekao je gradonačelnik.

Sljemenska žičara

Prije pitanja o aktualnoj sljemenskoj žičari, završio je svoj monolog konstatacijom kako svoj rad proteklih 20 godina neće baciti u bunar ni pod cijenu svojeg života. Novinare je interesiralo o projektu na Sljemenu- kada će biti dovršen, hoće bi uopće s obzirom na javni dug grada Zagreba.

- I s ovim zaduženjem, Zagreb je najmanje zadužena jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj jer imamo limit i rekao sam na što će se potrošiti novac. Nastojat ćemo dobiti novac iz Europske unije kao što smo za rotor- rekao je gradonačelnik dodavši kako su unatoč proračunu, koji je isti kao i 2009. godine, svi pokazatelji bolji nego tad.

- To vi sve znate. A što se tiče Vlade, s Vladom imamo korektan odnos i nastojimo popeglati što se da. Radimo što možemo u postojećoj situaciji. Kako je premijer rekao, nema Zagreba bez Hrvatske, ni Hrvatske bez Zagreba. Ja se ufam u to- rekao je.

Gradonačelnik Bandić rješenje za dugovanja vidi u vraćanju poreza na dobit gradu, ponavljajući ponovno kako su najmanje zaduženi, usprkos postojećem kreditu.

- Bez izmjene poreznog zakon i vraćanja dijela poreza na dobit gradu Zagrebu, nema izlaska na zelenu granu u Zagrebu- kazao je inzistirajući na tome da u Uredu za financije se svi podaci o trošenju i dobiti provjere.

- Pročelnica ureda za financije neka vam podijeli podatke. Postoji medijska stvarnost i ona koja to nije, ali mene to neće skrenuti s puta da radim više, bolje i odgovornije. Može me zaustaviti samo dragi Bog. Dijela govore više od riječi. Znate kako ovi plavi plakati bole moje konkurente- zaključio je.

Na novinarevo pitanje o komentaru na to kako navodno planira proširiti svoj klub u Sabor, nije želio komentirati.

- O stranci ćemo u stranci. Jedan od razloga zašto imam 6 mandata je jer govorim o bitnome uvijek isto bez obzira na dvije Hrvatske- medijsku i ona koja to nije. O projektima na licu mjesta, o stranci u Praškoj- kratko je objasnio.

- Kad bi svi radili sa strašću i ljubavlju kojom ja radim, ova država bi za osam godina bila Njemačka- ovim je riječima zaključio konferenciju za novinare.