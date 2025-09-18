Koje promjene očekuju obrtnike uz e-račune od sljedeće godine?

Početkom iduće godine počinje primjena novih pravila vezanih za e-račune. Naime, od 1. siječnja svi porezni obveznici u sustavu PDV-a moraju izdavati i zaprimati e-račune, a to se odnosi i na obrtnike. Zbog velikog interesa naših članova, Udruženje obrtnika grada Zagreba u suradnji s Financijskom agencijom (Fina) organizirat će tri besplatne radionice na tu temu. Zagrebački obrtnici tako će moći doznati više o svim važnim aspektima uvođenja i korištenja e-računa u poslovanju, poput ključnih informacija o digitalizaciji poslovanja, Fininu e-Računu i e-Arhivu, uvođenju fiskalizacije e-računa na nacionalnoj razini, ERP integraciji s Finom te zbrinjavanju fizičke građe i pohrani na medij. Kako bi se što bolje pripremili za početak provedbe novih zakonskih rješenja, zamolili smo Andreju Kajtaz, direktoricu Sektora digitalnih rješenja u Fini, da obrtnicima objasni dinamiku i osnovne podatke vezane uz promjene u Zakonu o fiskalizaciji.

Možete li objasniti dinamiku uvođenja e-računa za naše paušalne obrtnike?

Početkom iduće godine uvodi se obveza izdavanja i zaprimanja e-računa za porezne obveznike u sustavu PDV-a. Trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, tijela državne uprave, gradovi, općine i županije te izvanproračunski korisnici državnog proračuna upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji nisu u sustavu PDV-a, dužni su od 1. siječnja 2026. godine zaprimati e-račune, a od 1. siječnja 2027. i njima se uvodi obveza izdavanja e-računa.

Obrtnici koji nisu u sustavu PDV-a (manji paušalni obrtnici) imaju pravo na korištenje aplikacije MIKROeRAČUN, koja se ne naplaćuje. Preduvjeti za korištenje ove aplikacije su:

• da su ovi obrtnici korisnici sustava ePorezna;

• da nisu upisani u registar obveznika PDV-a prema propisu o PDV-u;

• da nisu obveznici primjene propisa o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi kao javni naručitelji.

Što je digitalni certifikat? Tko ga izdaje i za što služi?

Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet u elektroničkim transakcijama te omogućava sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom. Izdaje ga ovlašteni izdavatelj digitalnih certifikata (eng. Certification Authority), odnosno kvalificirani pružatelj usluga povjerenja objavljen na službenoj listi pružatelja usluga povjerenja u Europskoj uniji (eng. European Union Trusted List). Koristi se za autentifikaciju prilikom pristupa (prijave) na elektroničke servise i za izradu elektroničkog potpisa (e-Potpisa). On predstavlja digitalnu verziju rukopisnog potpisa, a njegov najviši oblik, kvalificirani elektronički potpis (QES), ima istu pravnu valjanost kao vlastoručni potpis.

Što obrtnik mora imati od opreme i programa da bio mogao izdavati e-račune?

Da bi bilo koja pravna osoba ili obrtnik mogao izdavati e-račune, mora imati programsko rješenje prilagođeno za razmjenu e-računa u skladu s EU normom i hrvatskom ekstenzijom za potrebe fiskalizacije e-računa na razini Republike Hrvatske. Usluge razmjene e-računa i fiskalizaciju istih pružaju pravne osobe (informacijski posrednici) putem specijaliziranih softverskih rješenja za razmjenu e-računa i za slanje fiskalnih poruka prema sustavu Porezne uprave, za potrebe fiskalizacije.

Korisnici mogu, osim odabira ovlaštenog informacijskog posrednika objavljenog na stranicama Porezne uprave, učiniti sljedeće:

• osigurati vlastito programsko (softversko) rješenje ili rješenje svojeg dobavljača softvera prilagođeno za slanje fiskalnih poruka;

• odabrati uslugu razmjene e-računa i slanja fiskalnih poruka koju pruža informacijski posrednik putem specijaliziranog servisa za razmjenu e-računa;

• odabrati aplikaciju MIKROeRAČUN pod uvjetom da izdavatelj i primatelj e-računa nisu upisani u registar obveznika PDV-a, da nisu obveznici primjene propisa o izdavanju e-računa u javnoj nabavi kao javni naručitelji te da su korisnici sustava ePorezna.

U slučaju izbora Fine kao informacijskog posrednika, korisnik treba odabrati model razmjene e-računa:

• web-aplikacija – aplikacija dostupna na web-stranicama Fine, kojoj se pristupa digitalnim certifikatom pohranjenim na kriptouređaju (USB tokenu), a koristi se za pojedinačno kreiranje i slanje e-računa te za zaprimanje e-računa. Korisnik može koristiti ovu aplikaciju i za potrebe slanja fiskalnih poruka tako što će unutar aplikacije označiti i uslugu fiskalizacije e-računa. Kod ovog modela razmjene e-računa, svaki izlazni e-račun potpisuje se kvalificiranim elektroničkim potpisom koji pravno zamjenjuje vlastoručni potpis osobe koja izdaje račun.

• web-servis – model razmjene e-računa koji podrazumijeva da se ona odvija putem web-servisa, i to tako da je postojeće programsko (softversko) rješenje korisnika (ERP ili interni poslovni sustav korisnika) integrirano sa servisom e-Račun. Ovakav model razmjene podrazumijeva automatizirano učitavanje ulaznih e-računa u interni poslovni sustav korisnika, bez potrebe posebnog pretipkavanja podataka u sustav krajnjeg korisnika. Korisnik se za potrebe ovakvog modela razmjene autentificira (prijavljuje) na servis aplikacijskim certifikatom (softverska p12 datoteka) koji predstavlja pravnu osobu, a svaki se izlazni račun kreira u samom sustavu korisnika i prije slanja potpisuje elektroničkim potpisom, koji u ovom slučaju također predstavlja ovjeru pravne osobe na koju glasi aplikacijski certifikat.

Do kojeg roka treba podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata?

Zahtjev za izdavanje certifikata, u kontekstu rada s Fininim servisom za razmjenu e-računa, ali i u kontekstu dokazivanja identiteta pristupne točke prilikom razmjene e-računa, prema članku 38., stavku 4 Zakona o fiskalizaciji (neovisno o tome koji će servis za razmjenu e-računa obveznik fiskalizacije koristiti), obveznik treba podnijeti u roku odgovarajućem za ispunjenje obveze razmjene i fiskalizacije e-računa od 1. siječnja 2026.

Što sve vezano za provedbu ovog zakona za obrtnika može raditi opunomoćeni računovođa?

Opunomoćeni računovođa na temelju punomoći može koristiti servis Fina e-Račun u svoje ime i u ime i za račun svojeg klijenta. U svakom slučaju, računovođa može odabrati model razmjene e-računa putem web-aplikacije (Finina web aplikacija) ili putem web-servisa (direktno iz svojeg internog poslovnog softvera/ERP-a), te u ime i za račun svojih klijenata koji su ga opunomoćili obavljati zaprimanje i slanje e-računa. Ako klijent želi da mu Fina bude informacijski posrednik i da za njega obavlja slanje e-računa i slanje fiskalnih poruka prema sustavu PU, klijent će trebati u Fisk aplikaciji Porezne uprave dati ovlaštenje Fini za slanje računa, ali i za slanje fiskalnih poruka na način da će morati upisati Finin OIB u Fisk aplikaciju u za to predviđeno polje. Fina će na vrijeme poslati obavijest svim svojim korisnicima vezano za davanje ovlaštenja kroz Fisk aplikaciju i način na koji će to korisnici napraviti. Ako isključivo krajnji korisnik – obveznik fiskalizacije i razmjene e-računa želi imati pregled ulaznih e-računa i po mogućnosti ih prihvaćati ili odbijati, postoji opcija zaprimanja i pregleda računa putem mobilne aplikacije mFina, opcije mRačun. Opunomoćeni knjigovođa ima mogućnost klijentu na e-mail poslati autorizacijski kod za aktivaciju opcije mRačun u okviru mFina aplikacije (mogućnost pregleda i promjene statusa e-računa putem pametnog telefona). Ova funkcionalnost (slanje autorizacijskog koda za aktivaciju opcije mRačun) nalazi se unutar web-aplikacije Fina e-Račun. Nakon aplikacije mFina na svojem pametnom telefonu, korisnik unutar aplikacije odabire opciju ePoslovanje, opcija mRačun te s pomoću dobivenog koda treba aktivirati svoj pretinac. U ovaj pretinac pristizat će mu svi dolazni e-računi, koje će putem mRačuna moći prihvaćati i/ili odbijati. U ovom slučaju krajnji korisnik ne treba posjedovati certifikat na kriptouređaju ni aplikacijski certifikat te ne podliježe dodatnim naknadama, s obzirom na to da već njegov računovođa plaća mjesečnu pretplatu (paušal) za servis Fina e-Račun.

Gdje se može pronaći popis informacijskih posrednika kojima je izdana potvrda o sukladnosti od Porezne uprave?

Popis informacijskih posrednika kojima je izdana potvrda o sukladnosti, Porezna uprava objavit će na Javnom portalu (na službenim web-stranicama Porezne uprave).

Fina je jedan od informacijskih posrednika u Hrvatskoj. Koje usluge pritom pruža i koja je njezina uloga u provođenju Zakona o fiskalizaciji?

Na području razmjene i fiskalizacije e-računa, Fina funkcionira kao informacijski posrednik koji korisnicima, osim usluge razmjene e-računa u skladu s EU normom (EN 16931-1:2017+A1:2019), osigurava i razmjenu e-računa u skladu s proširenjem EU norme hrvatskom ekstenzijom, a sve za potrebe realizacije fiskalizacije e-računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, na razini Republike Hrvatske. Za potrebe usklađenosti s odredbama Zakona, Fina će:

• uspostaviti pristupnu točku za potrebe razmjene e-računa prema AS4 komunikacijskom protokolu i za potrebe slanja fiskalnih poruka prema Sustavu za fiskalizaciju Porezne uprave;

• osigurati ispunjavanje međunarodnog standarda za informacijsku sigurnost najnovijom verzijom certifikata ISO 27001:2022;

• provesti testiranje sustava za razmjenu i fiskalizaciju e-računa;

• biti podrška u provedbi testiranja IT sustava integriranih s Fininim servisom e-Račun (osigurati testnu okolinu i validator za kontrolu validnosti e-računa i fiskalnih poruka);

• proći certificiranje Porezne uprave (provesti test sukladnosti);

• uspostaviti sustav za automatizirani proces fiskalizacije e-računa za svoje korisnike;

• uspostaviti sustav za automatizirani proces e-Izvještavanja za svoje korisnike.

Kako se kreću cijene usluga od izdavanja certifikata do arhiviranja e-računa?

Za rad sa servisom Fina e-Račun putem web-aplikacije koriste se poslovni certifikati na kriptouređaju. Izdavanje poslovnih certifikata na kriptouređaju (USB sticku) naplaćuje se 51,76 eura godišnje, a valjanost im je dvije godine. Za rad sa servisom Fina e-Račun putem web-servisa (direktno iz internog poslovnog sustava/ERP-a korisnika) koristi se poslovni aplikacijski certifikat/certifikat za fiskalizaciju. Izdavanje aplikacijskog certifikata naplaćuje se jednokratno 39,82 eura, a valjanost im je pet godina. Cijene slanja i arhiviranja e-računa regulirane su paketima prilagođenim različitim potrebama korisnika, a ovisno o obimu njihova poslovanja. Trenutačno je na snazi akcijska ponuda s popustom od 50 posto na sve pakete unutar paketa Fina e-Račun PLUS za prva tri mjeseca korištenja, a koji objedinjava servise Fina e-Račun, Fina e-Arhiv i Fina Faktoring platformu, uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca. Akcija traje do 1. prosinca 2025. Slijedom navedenog, već uz trošak od 4,10 eura mjesečno možete poslati 15 e-računa putem servisa Fina e-Račun i arhivirati ih u servis Fina e-Arhiv, pristupajući ovim servisima s jednim poslovnim certifikatom (na kriptouređaju/aplikacijskim certifikatima).