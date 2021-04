Klisović: 'Stenjevec je primjer divlje urbanizacije, a za nju je odgovorna gradska vlast'

SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Joško Klisović posjetio je danas gradsku četvrt Stenjevec te ustvrdio kako je godinama infrastruturno zanemarivan.

-Nedostaje Dom zdravlja, škola i vrtići. Za sve što planiramo napraviti novac postoji - kazao je Klisović te istaknuo da će mu prioritet broj jedan bit izgradnja novog Doma zdravlja. Postojeći je, naime, građen za kapacitet od 15.000 ljudi, dok u ovom kvartu prema procjenama živi oko 60.000 ljudi. Kapacitet Doma trenutno nije dovoljan, što bitno utječe na kvalitetu života građana ovog dijela grada. Kao drugi navodi izgradnju škole i vrtića zbog premalih kapaciteta.

-Ovo je jedna od rijetkih škola koja radi u tri smjene. Moja ideja kao gradonačelnika je da škole rade u jednoj smjeni - ističe Klisović, navodeći kako je ovaj kvart jedan od primjera divlje urbanizacije, koja nastaje kada se pogoduje kumovima i partnerima, a gradnju stambenih objekata ne prati komunalna infrastruktura. Za sve to krivi gradsku vlast i gospođu Pavičić Vukičević, koja je dio te vlasti.

Prioritet mu je i promet. Denivelacija pruge koja dijeli grad na sjeverni i južni će biti napravljena kako bi se ovaj kvart mogao spojiti sa susjednima. Ističe projekt Jarunski most te denivelaciju raskršća Zagrebačke ceste i Zagrebačke avenije, velike rak rana ovog kvarta zbog golemog kaosa u prometu. Od Podsuseda do Zapadnog kolodvora uz prugu namjerava napraviti i biciklističke staze, kako bi ljudi i rekreativci mogli sigurno dolaziti u grad biciklima.

Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Dina Vasić navodi kako novca unutar gradskog proračuna za sve njihove projekte ima, uz malo manje spomenika i fontana.

-Samom rekonstrukcijom gradskih financija naći će se novac za i vrtiće i škole, jer je stvarno nedopustivo da roditelji koji žive u ovom dijelu grada moraju djecu voditi u potpuno drugi kvart - rekla je Vasić.

Kandidat za zamjenika gradonačelnika Renato Petek ističe da je zapadni dio grada bio konstantno infrastrukturno zanemarivan zbog toga što je bivša gradska vlast ovdje dobivala malo glasova. Problematičnom navodi situaciju s CIOS-om koji se nalazi u blizini. Podsjeća da je pet požara bilo u četiri godine. Nedopustivo je, ističe, da se to sve nalazi u blizini mjesta za stanovanje. Građani su ovdje bili izloženi požarima, dimu, smradu, a Grad Zagreb nije nikada uzeo uzorke i nikada nismo saznali je li došlo do trovanja zraka i do trovanja stanovništva.

-Mi to nećemo dopustiti. Tražit ćemo nova rješenja, jer očito na ovaj način s gospodinom Pripuzom nismo mogli ostvariti suradnju tako da on stavi pod kontrolu situaciju u svom reciklažnom centru - ističe Petek.