Kaos u Gajnicama: Za sigurnost im stavili ogradu koja ničemu ne služi, a ukinuli su im i autobus

Zbog toga što im zgrade nisu upisane u zemljišne knjige ne ulaze u godišnji plan održavanja pa im zato nitko ne odvozi otpad niti čisti ulicu kad padne snijeg, no to je, vele, stanovnici, još i najmanji problem. Kad bi stanovnici Huzjanove u Gajnicama počeli nabrajati sve što ih muči oko svoje ulice ne znaju, govore, gdje bi stali, no lista je podugačka.



A počinje s ogradom koja je, samo pet dana prije izbora, osvanula usred ove prometnice koja ide paralelno s Alejom Bologna te završava kod podvožnjaka u Škorpikovoj. Huzjanova, naime, nema nogostup pa je stoga hodanje njome izuzetno opasno, a ograda je navodno ondje postavljena kako bi pješaci bili sigurniji. No, postoji kvaka – ograda se pruža samo pedesetak metara, dok je ostatak prometnice prije i poslije nje neosiguran, te je jednako nesiguran kao što je bio i do sad. A sama ograda stvara i niz drugih problema.

- Postavljena ograda onemogućava vatrogasni pristup trgovačkom centru, onemogućava izlazak biciklista svojim kućama, ne popravlja stanje poplava i vode na kolniku nakon obilnih kiša – nabraja Nevenka Dimitrijević, stanovnica ulice. O problemu je svjestan i lokalni mjesni odbor, koji je od četvrti zatražio očitovanje.

-Mi kao mjesni odbor nemamo o tome nikakve podatke. Ja sam od gradske četvrti zatražila da mi dostavi sve podatke o tome tko je tu ogradu radio, pošto, i zašto. Njeno postojanje ne ispunjava funkciju, a nogostup se u ostalom dijelu ceste ne može napraviti jer se radi o privatnim parcelama – kaže Vlatka Pažin, novoizabrana predsjednica Mjesnog odbora Gornji Stenjevec. Ona i desetak drugih susjeda jučer su se ondje okupili kako bi nam ukazali i na druge opasnosti ove jako prometne ulice. Osim što nema nogostupa, naglašavaju, ondje su i hitno potrebni uspornici, jer se nitko ograničenja brzine ne pridržava, a tu je, na kraju krajeva, i problem s autobusom. Izmjenom regulacije prometa kojom je ova uska ulica postala jednosmjerna ukinuto je, naime, stajalište ZET-ove linije 120 u toj ulici, što predstavlja veliki problem ne samo za one u Huzjanovoj, već i iz Dolca i Kostanjeka.



- Ti ljudi moraju svakog dana dva kilometra pješačiti kako bi došli do najbliže autobusne stanice na Aleji – objašnjava Pažin.

A tu je i kolektor

Ovu situaciju još kompliciranijom čini planirani kolektor odvodnje koji bi baš po Huzjanovoj ulici trebao doći do Škorpikove te tako riješiti kronični problem plavljenja nakon velikih kiša. O njemu se, govore stanovici, govori već barem dvadeset godina, no stvar još uvijek stoji na mjestu.

- Stvar je u tome da nema smisla sad ići kopati i crtati po cesti koja bi se onda trebala raskopati zbog kolektora – objašnjava Nevenka Dimitrijević. I razumiju to stanari, odvraća pak Pažin, no nešto bi ipak trebalo učiniti.

- Trebalo bi napraviti privremeno rješenje, a ogradu ili dovršiti do kraja ili je skinuti i ocrtati pješački dio. A što se tiče autobusa, može se uvesti minibus linija, ne mora to biti zglobni autobus. Nešto se mora napraviti – kaže predsjednica MO-a.

Zašto je ukinut bus i može li se nešto učiniti obratili smo se ZET-u no oni su nas uputili na Gradski ured za promet, a da s ostalim radovima valja pričekati dok kolektor u Huzjanovoj ne bude završen naglasio je i Dejan Kljajić, donedavno predsjednik, a sad član Vijeća gradske četvrti Podsused-Vrapče.

- Vodoopskrba i odvodnja ove godine namjerava napraviti taj veliki kolektor. Tek kad se napravi kolektor može se ići u dogovore s vlasnicima privatnih parcela glede eventualnog proširenja ceste. A što se tiče autobusa, preusmjeren je jer je to pitanje sigurnosti prometa – objasnio je Kljajić.