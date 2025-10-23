Naši Portali
SUKOBI U HRVATSKOM DRUŠTVU

Kada se vodi kulturni rat, racionalna i argumentirana rasprava nije poželjna

Autor
Dragan Bagić
23.10.2025.
u 17:12

To su svjesno pokrenute kampanje, a ne nekakvi spontani sukobi. Ukratko, naše je društvo puno manje podijeljeno nego što bi to nekima odgovaralo

Cijenjeni sociolog Renato Matić dao je intervju Večernjem listu, koji je objavljen prošle nedjelje. U razgovoru s novinarom Večernjeg lista R. Matić dao je niz zanimljivih i relevantnih konstatacija o pozadini društvenih podjela u hrvatskom društvu, posebno se osvrnuvši na recentnu kampanju protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole, ali i podjele koje su vezane za interpretaciju događaja i simbola iz prošlosti. Iznio je i niz promišljanja o institucionalnim okviru koji bi mogao "vratiti duha u bocu", odnosno uspostaviti okvire za relativno racionalan i argumentiran razgovor o prijepornim društvenim pitanjima, odnosno kako je to formulirao, potrebno je "znati kako se ne slagati uz istodobno poštovanje sugovornika". Sličan način razmišljanja iznosili smo i mi na ovim stranicama.

Ključne riječi
tenzije zdravstveni odgoj kulturni rat

