Kada se vodi kulturni rat, racionalna i argumentirana rasprava nije poželjna

Cijenjeni sociolog Renato Matić dao je intervju Večernjem listu, koji je objavljen prošle nedjelje. U razgovoru s novinarom Večernjeg lista R. Matić dao je niz zanimljivih i relevantnih konstatacija o pozadini društvenih podjela u hrvatskom društvu, posebno se osvrnuvši na recentnu kampanju protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole, ali i podjele koje su vezane za interpretaciju događaja i simbola iz prošlosti. Iznio je i niz promišljanja o institucionalnim okviru koji bi mogao "vratiti duha u bocu", odnosno uspostaviti okvire za relativno racionalan i argumentiran razgovor o prijepornim društvenim pitanjima, odnosno kako je to formulirao, potrebno je "znati kako se ne slagati uz istodobno poštovanje sugovornika". Sličan način razmišljanja iznosili smo i mi na ovim stranicama.